Theo thông tin vừa công bố, Samsung Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam, mà còn là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức Phó Tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu.

Theo Samsung Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Giang đã có nhiều thành tựu to lớn trong việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao hiệu suất vận hành. Bên cạnh đó, ông Giang còn có nền tảng chuyên môn vượt trội, khả năng điều hành tổ chức và tầm nhìn chiến lược xuất sắc.

Ông Nguyễn Hoàng Giang vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Với vị trí Phó Tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm, thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và SEVT.

Tổng giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên một nhân sự của nước sở tại được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu.

Đây là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tú của nhân lực thuộc pháp nhân sản xuất tại Việt Nam, ông Na Ki Hong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang gia nhập Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) từ năm 2010. Giai đoạn 2013–2014, ông Giang đảm nhiệm vị trí Giám đốc bộ phận sản xuất điện thoại thông minh của SEV.

Từ năm 2015 đến nay, ông Giang làm Giám đốc bộ phận sản xuất linh kiện; Giám đốc bộ phận công nghệ tạo màu sản phẩm của SEVT.