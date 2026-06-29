Đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong 10 năm ở Pháp

"Đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua trong 10 năm sống ở Pháp.

Trước đây, những đợt nóng thường chỉ kéo dài khoảng 3-5 ngày, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C rồi thời tiết sẽ dịu xuống. Nhưng năm nay, cái nóng kéo dài hơn 10 ngày, nhiệt độ nhiều nơi lên hơn 40 độ C mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cảm giác oi bức bao trùm thành phố cả ngày lẫn đêm", anh Nguyễn Ngọc Anh (Nguyễn Anh Lukas), nhiếp ảnh gia người Việt đang sinh sống tại Paris (Pháp) chia sẻ với PV VietNamNet.

Đợt nắng nóng tại Pháp năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang phải đối mặt với nhiệt độ tăng cao.

Tại Pháp, ngày 23/6 được ghi nhận là ngày nóng nhất kể từ khi các số liệu thống kê được ghi chép cách đây gần 80 năm. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thị trấn Pissos, phía tây nam nước này, lên tới 44,3 độ C.

Trẻ em vui đùa tại đài phun nước vào một trong những ngày nóng nhất từng được ghi nhận ở Paris, Pháp. Ảnh: EPA

Theo anh Ngọc Anh, tại Paris, nơi có mật độ xây dựng dày đặc, nhiều công trình bê tông, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt.

Những sinh hoạt vốn quen thuộc của gia đình anh như đi chợ, đưa con đến trường, làm việc ngoài trời hay di chuyển trong thành phố đều phải thay đổi để thích nghi với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Việc học tập của trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Một số trường học và cơ sở giáo dục phải đóng cửa hoặc khuyến nghị phụ huynh cho con ở nhà. Bởi không phải trường nào cũng được trang bị điều hòa hoặc hệ thống thông gió đủ để đảm bảo an toàn cho học sinh trong điều kiện nắng nóng cực đoan.

"Dù nhà tôi có điều hòa, các con vẫn cảm thấy rất bức bối vì không được ra ngoài vận động hay vui chơi như khi ở trường. Việc chỉ quanh quẩn trong nhà khiến các bé dễ chán nản, khó chịu và quấy hơn. Chăm sóc con trong những ngày nắng nóng kéo dài vì thế cũng vất vả hơn rất nhiều", anh chia sẻ.

Nhiệt độ hiển thị ở ứng dụng điện thoại của anh Ngọc Anh. Những ngày qua chiếc điều hòa di động của gia đình hoạt động hết công suất. Ảnh: Nguyễn Anh Lukas

Ở vùng Moselle, Pháp, gia đình chị Minh Nguyệt (35 tuổi) cũng đang phải thích nghi với nắng nóng cao điểm mùa hè khi ngoài trời khoảng 43 độ C. Trường cấp 2 nơi con gái chị học phải đóng cửa buổi chiều vì thời tiết quá khắc nghiệt. Một số sự kiện cuối năm học bị hủy hoặc trì hoãn.

Chị Nguyệt sang Pháp định cư cùng chồng vào năm 2023. Trong 3 năm sống ở Pháp, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến nền nhiệt tăng vọt và dồn dập như vậy.

"Thay vì để các con chạy nhảy ngoài trời cả ngày như mọi khi, tôi phải giữ con ở trong nhà nhiều hơn. Các con phải mặc áo dài tay, đội mũ mỗi khi ra ngoài. Tôi thường xuyên nhắc chồng, con uống nước, đội mũ, thoa kem chống nắng và không tắm khi người đang đổ mồ hôi", chị Nguyệt chia sẻ.

Nhưng theo chị Nguyệt, nơi chị sống có nhiều cây xanh, không có hiệu ứng bê tông và ít khói xe nên không khí vẫn dễ chịu hơn ở các thành phố lớn như Paris.

Chị Nguyệt nhận ra sự thay đổi trong nếp sinh hoạt của các gia đình xung quanh. Vì nắng nóng, họ phải từ bỏ một số thói quen như ngồi ăn uống ngoài trời, đi dạo, chơi thể thao dưới nắng…

"Người dân quanh nơi tôi ở đổ xô đi mua nước đóng chai để bỏ tủ lạnh uống cho mát. Rau và các loại hoa quả đều tăng giá ít nhiều. Nhu cầu mua bể bơi gấp gọn cũng tăng chóng mặt, thậm chí cháy hàng", chị cho hay.

Chị Nguyệt theo chồng sang Pháp định cư từ năm 2023. Những ngày qua, khu bể bơi tại nhà là nơi "giải nhiệt" yêu thích của gia đình và bạn bè. Ảnh: NVCC

Nhà như "lò hấp", ô tô nóng tới 53 độ C

Theo anh Ngọc Anh, ở khu vực đông dân cư tại Paris, nhiều gia đình thường đóng kín cửa sổ, kéo rèm dày để giữ không khí mát bên trong và hạn chế hơi nóng từ bên ngoài tràn vào.

Nhưng đến giữa trưa, khi nhiệt độ trong phòng tăng lên, cộng thêm nhiệt lượng từ cơ thể tỏa ra khiến không khí trở nên ngột ngạt, mọi người buộc phải mở cửa trước và cửa sau để tạo luồng thông gió.

"Những ngày không có gió thì mở cửa sổ gần như không giúp hạ nhiệt, thậm chí còn khiến căn nhà nóng thêm, như chiếc lò hấp", anh nói.

Một trong những vấn đề lớn nhất của người dân Pháp trong đợt nắng nóng lần này là thiếu thiết bị làm mát. Trước đây, mùa hè ở Pháp thường khá dễ chịu, nhiệt độ phổ biến khoảng 25-27 độ C. Ban đêm, nhiều hôm còn phải đắp chăn để ngủ, ban ngày thậm chí không cần dùng quạt. Vì vậy, rất nhiều gia đình không có điều hòa trong nhà.

Thêm vào đó, việc lắp điều hòa cố định với dàn nóng bên ngoài phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt của ban quản lý tòa nhà hoặc chính quyền địa phương. Gia đình anh Ngọc Anh may mắn hơn khi đã chuẩn bị trước một chiếc điều hòa di động. Đây trở thành thiết bị được nhiều gia đình "săn lùng" dịp này.

Những ngày qua, anh Ngọc Anh cũng phải điều chỉnh lịch làm việc để thích nghi với thời tiết. Anh thường dẫn khách đi chụp ảnh và tham quan từ 6-8h để tránh nắng nóng. Sau khoảng thời gian này, nhiều khách chấp nhận hủy lịch trình vì quá mệt mỏi.

Với những ngày đưa khách tham quan các địa điểm du lịch ngoài trời, anh Ngọc Anh gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút ngắn lịch trình ở ngoài.

"Chúng tôi cố gắng đi thật nhanh, tham quan và chụp ảnh nhanh rồi quay trở lại xe để tránh nắng, nghỉ trong điều hòa. Cũng vì nắng gắt, nhiều cánh đồng hoa lavender - đặc sản mùa hè nước Pháp, phải gặt sớm hơn thường lệ", anh nói.

Thời điểm này hằng năm, những cánh đồng lavender hút đông du khách nhưng năm nay, do nắng nóng, hoạt động tham quan, chụp ảnh rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Anh Lukas

Ngay cả việc đỗ xe cũng phải tính toán kỹ. Anh thường tìm nơi có bóng râm hoặc gửi xe dưới tầng hầm. Nếu phải đỗ ngoài trời, chỉ khoảng 10 phút sau, nhiệt độ bên trong xe đã tăng lên mức rất cao.

"Xe tôi là xe điện nên có hệ thống cảm biến nhiệt độ trong khoang xe. Có những lúc hệ thống báo nhiệt độ lên tới 53 độ C. Đó thực sự là một con số đáng sợ", anh kể.

Trong tình huống đó, anh không thể để khách bước lên xe ngay mà phải bật điều hòa, lái xe một vòng hoặc chờ máy làm mát trước khi đón khách.