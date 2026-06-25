Một người đàn ông nghỉ ngơi sau khi tập thể dục trên đồi Primrose ở London, Anh. Ảnh: EPA

Báo Guardian dẫn lời Samira, một bà mẹ đơn thân 35 tuổi sống trong căn hộ trên tầng 7 của một khu nhà ở phía nam Paris nói, cô cảm thấy tuyệt vọng khi Pháp trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. "Hôm qua tôi ngồi khóc, tôi nghĩ mình sắp chết", Samira bộc bạch.

Căn hộ của Samira ở Ris-Orangis, Essonne giống như hàng triệu căn hộ khác ở Pháp đều cách nhiệt kém và thiếu cửa chớp bên ngoài. Người phụ nữ trẻ kể: “Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ cả ngày, tôi không thể thở, tôi cảm thấy chóng mặt, không có không khí. Nhà tôi nóng như lò nướng, không thể chịu đựng nổi. Tôi chỉ dám dùng quạt trong thời gian ngắn vì sợ tốn tiền điện. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ 2 tiếng. Tôi kiệt sức rồi”.

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Người Anh tắm nắng trong thời tiết 40 độ C. Ảnh: EPA

Tại Pháp, ngày 23/6 được ghi nhận là ngày nóng nhất kể từ khi các số liệu thống kê được chi chép cách đây gần 80 năm. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thị trấn Pissos, phía tây nam Pháp là 44,3 độ C.

Hơn 44 triệu người trong tổng số 67 triệu dân Pháp đã phải sống trong tình trạng cảnh báo đỏ cao nhất về nắng nóng trong tuần này, với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi và vẫn ở mức nóng nguy hiểm vào ban đêm.

Một người đi bộ giương ô tránh nắng khi đi ngang qua tòa nhà Quốc hội ở London, Anh. Ảnh: EPA

Ở Italia, Bộ Y tế đã ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất cho 16 thành phố, từ Florence và Milan đến Rome, Turin và Verona. Tại Anh, nơi đang chuẩn bị bước vào những ngày nóng nhất trong tháng 6, cơ quan khí tượng Met Office đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ lần thứ 2 trong lịch sử.

Tại Tây Ban Nha, có 2 người cao tuổi đã tử vong do say nắng.

Hạ nhiệt dưới vòi phun nước ở Đức. Ảnh: EPA

Trẻ em vui đùa tại đài phun nước vào một trong những ngày nóng nhất từng được ghi nhận ở Paris, Pháp. Ảnh: EPA

Truyền thông châu Âu cho hay, một hình thái thời tiết hiếm gặp được gọi là khối Omega đang gây ra nhiệt độ cao kỷ lục trên khắp châu Âu, cao hơn mức bình thường tới 18 độ C. Hiện tượng này có hình dạng giống chữ cái Omega trong tiếng Hy Lạp, với phần trung tâm phình rộng giữ lại luồng khí nóng đang tăng cường nhiệt độ, bao phủ các khu vực trong thời gian dài, trong khi thời tiết mát hơn xuất hiện ở hai rìa của nó.

Tờ New York Post dẫn tin từ Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu, điều này làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài.