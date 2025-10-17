Bà Long, sống ở một khu chung cư tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cho biết toà nhà nơi bà ở có cấu trúc căn hộ 2 tầng, diện tích khoảng 500m2. Thông thường, chủ nhà sẽ chia mỗi tầng thành khoảng 5 phòng ngủ và 2 phòng khách.

Tuy nhiên, gần đây, bà phát hiện gia đình ở tầng 7 đang cải tạo căn hộ “khác thường”, ngăn thành hơn 20 phòng nhỏ.

Cư dân bức xúc vì hàng xóm sửa phòng sai quy định, lắp nhiều cục nóng điều hòa. Ảnh: Sohu

“Họ nói là để người nhà ở, nhưng nhìn thì giống nhà trọ mini. Chúng tôi sợ hệ thống điện nước quá tải, rồi nếu rò rỉ hay cháy nổ thì sao?”, bà Long lo lắng.

Bà và nhiều cư dân khác còn phát hiện căn hộ này treo tới 26 cục nóng điều hòa ngoài cửa sổ, chiếm gần hết mặt tường.

Sáng 16/10, phóng viên đã đến kiểm chứng. Căn hộ thực tế là loại 2 tầng lớn, bên trong có nhiều công nhân đang hoàn thiện nội thất.

Một người đàn ông họ Vương, tự nhận là chủ nhà, cho biết việc chia nhỏ căn hộ không phải để kinh doanh, mà để tiện sinh hoạt cho đại gia đình đông người.

“Mục đích mua nhà của tôi là để gia đình có chỗ tụ họp dịp Tết, lễ. Mỗi người trong nhà cần có không gian riêng, vậy thôi”, ông nói.

Ông cũng khẳng định cấu trúc chính của căn hộ không bị thay đổi, đặc biệt là hệ thống ống nước và nhà vệ sinh. Khi bàn giao, căn hộ có 6 phòng tắm và “chưa bị can thiệp gì”.

Về việc lắp tới 26 dàn nóng điều hòa, ông Vương giải thích:

“Nhà quá rộng, nếu dùng điều hòa trung tâm thì chỉ cần một dàn nóng, nhưng tốn điện. Vì không phải lúc nào cũng ở đông người, tôi chọn lắp điều hòa rời cho từng phòng để tiết kiệm hơn”.

Sau khi nhận phản ánh, cán bộ Nhà ở và cải tạo đô thị khu kinh tế Vũ Hán đã đến kiểm tra và yêu cầu chủ hộ thuê đơn vị giám định độc lập để đảm bảo an toàn kết cấu.

26 cục nóng điều hòa được lắp đặt tại căn hộ rộng 500m2. Ảnh: Sohu

Đại diện ban quản lý khu dân cư cũng cho biết đã nhiều lần làm việc và hòa giải. Hiện chủ nhà đầy đủ giấy tờ, đang trong giai đoạn thi công, nên cơ quan chức năng chỉ có thể giám sát chặt chẽ tiến độ và an toàn.

Tuy nhiên, nhiều người dân trong khu cho rằng, dù chủ hộ nói không cho thuê, việc ngăn căn hộ lớn thành hàng chục phòng nhỏ vẫn tiềm ẩn rủi ro về cháy nổ, tải điện và kết cấu.

“Nếu tất cả đều bật điều hòa, đun nấu riêng, thì hệ thống điện chịu sao nổi?”, một cư dân bày tỏ.

Trong bối cảnh nhiều đô thị Trung Quốc gần đây ghi nhận tình trạng chủ nhà chia nhỏ căn hộ sang nhượng trái phép, vụ việc ở Vũ Hán một lần nữa đặt ra câu hỏi về giám sát cải tạo trong chung cư cao tầng - nơi một quyết định riêng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cả tòa nhà, thông tin từ Sohu.