Tôi năm nay 32 tuổi, đã có một con 5 tuổi. Hai vợ chồng lên kế hoạch sinh con thứ hai cách đây 5 tháng, mặc dù chúng tôi vẫn quan hệ đều đặn, sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường thậm chí có phần sung mãn trong chuyện ấy nhưng mãi vẫn chưa thấy tin vui. Tôi không hiểu trục trặc nằm ở vợ hay chồng? (N.V.H, Hà Nội)

ThS.BS Lê Đức Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tư vấn:

Phần lớn nam giới đang nhầm lẫn giữa khả năng tình dục và khả năng sinh sản. Đây là hai cơ chế hoàn toàn khác nhau trong cơ thể.

Khả năng tình dục (sinh lý) chủ yếu phụ thuộc vào hormone testosterone cùng hệ thần kinh và mạch máu. Các yếu tố trên quyết định ham muốn, khả năng cương cứng và thời gian quan hệ. Trong khi đó, khả năng sinh sản lại liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất tinh trùng tại tinh hoàn, yếu tố không thể đánh giá bằng cảm giác hay “phong độ” bên ngoài.

Một người đàn ông có thể rất sung mãn trong chuyện chăn gối nhưng tinh trùng lại yếu, ít, dị dạng hoặc thậm chí không có (vô tinh). Điều này khiến việc thụ thai trở nên khó khăn, dù đời sống tình dục hoàn toàn bình thường.

Đáng chú ý, nhiều dấu hiệu có thể “đánh lừa” thị giác. Không ít trường hợp nam giới vẫn xuất tinh bình thường, tinh dịch có vẻ đầy đủ nhưng thực chất không hề chứa tinh trùng. Vì vậy, việc chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài để đánh giá khả năng sinh sản là hoàn toàn sai lầm.

Bác sĩ Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Nam giới nên chú ý một số dấu hiệu cảnh báo như tinh hoàn nhỏ hoặc mềm có thể cho thấy chức năng sản xuất tinh trùng suy giảm. Tinh hoàn chính là “nhà máy” sản xuất tinh binh nên bất thường nào tại đây đều có thể ảnh hưởng đến khả năng làm cha.

Ngoài ra, giãn tĩnh mạch thừng tinh, biểu hiện bằng cảm giác nặng, đau tức vùng bìu sau vận động hoặc sờ thấy các búi tĩnh mạch như “búi giun” cũng là nguyên nhân phổ biến làm suy giảm chất lượng tinh trùng. Đáng nói, tình trạng này ít ảnh hưởng đến khả năng cương cứng nên dễ bị bỏ qua.

Bên cạnh đó, tiền sử bệnh lý như quai bị gây viêm tinh hoàn, tinh hoàn lạc chỗ hay từng phẫu thuật vùng bẹn, bìu cũng có thể để lại hậu quả lâu dài đối với khả năng sinh sản.

Để biết chính xác mình có "bản lĩnh" thật sự hay không, thay vì tự đánh giá qua cảm giác, nam giới cần thực hiện tinh dịch đồ. Đây là xét nghiệm cơ bản, nhanh chóng và chính xác nhất để đánh giá sức khỏe sinh sản.