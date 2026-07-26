Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) vừa thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ 3 cho ông N.V.M (57 tuổi, Cà Mau). Đây là trường hợp rất khó do đã trải qua hai lần ghép thận trước đó, kèm nhiều bất thường về miễn dịch và mạch máu.

Mười năm trước, ông M. được ghép thận lần đầu ở hố chậu phải nhưng phải cắt bỏ vì thải ghép. Lần ghép thứ hai được thực hiện ở hố chậu trái, song sau nhiều năm thận ghép cũng suy chức năng, buộc ông quay lại chạy thận nhân tạo. Là lao động chính trong gia đình, việc điều trị khiến ông không còn khả năng làm việc còn vợ phải thường xuyên theo chăm sóc.

Trước hoàn cảnh đó, người vợ quyết định hiến một quả thận cho chồng. Qua thăm khám, bà đủ điều kiện hiến tạng. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định đây là ca ghép có nguy cơ rất cao vì người bệnh đã có kháng thể kháng HLA mạnh, dễ thải ghép.

Bác sĩ thực hiện một ca ghép thận tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh đó, ông M. từng nhiều lần mổ bụng, có ba vết sẹo lớn và hệ động mạch chủ, động mạch chậu bị vôi hóa nặng, gây khó khăn cho việc khâu nối mạch máu.

PGS.TS. BS. Trương Hoàng Minh - Trưởng Trung tâm thận niệu - Nam khoa, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết sau hội chẩn, ê-kíp quyết định ghép thận nhưng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Ông M. được thay huyết tương bốn lần để giảm nguy cơ thải ghép và sử dụng thuốc ức chế miễn dịch mạnh trước phẫu thuật. Ngày 22/7, ca phẫu thuật diễn ra.

Theo PGS Minh, việc bóc tách phẫu trường rất khó do dính nhiều sau các lần mổ trước. Tuy nhiên, ca mổ diễn ra thuận lợi, quả thận ghép có nước tiểu ngay sau khi mở kẹp mạch máu. Chỉ sau một ngày, chức năng thận cải thiện rõ, người bệnh tỉnh táo và ăn uống bình thường.

Ghép thận lần ba luôn đối mặt với nguy cơ miễn dịch cao, sẹo mổ cũ, mạch máu xơ vữa và nhiều khó khăn kỹ thuật. Dù vậy, theo y văn, tỷ lệ sống của người bệnh sau ghép thận lần ba vẫn cao hơn so với tiếp tục chạy thận nhân tạo.

PGS Minh cho biết thêm, ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, giúp cải thiện chất lượng sống vượt trội so với chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, tại Việt Nam mỗi năm chỉ khoảng 1.000-1.500 ca ghép được thực hiện, trong khi ước tính có 40.000-50.000 người cần thay thế thận. Rào cản lớn nhất vẫn là thiếu nguồn tạng hiến và người bệnh có tình trạng phức tạp.

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