Kết quả bán hàng trên vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố chiều nay, 10/7.

Xe máy Honda thường có mức giảm giá mạnh.

Trong đó, quý 2/2025, doanh số xe máy đạt 611.236 chiếc, tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2024 (603.127 chiếc). Tuy nhiên, so với quý 1/2025, doanh số xe máy giảm tới 61.819 chiếc, tương ứng tỷ lệ giảm 9,2%. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh số của các hãng xe máy lớn tại Việt Nam đạt 1.284.291 xe, tăng thêm 77.419 xe, tương ứng tỷ lệ tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng sản lượng xe máy mới xuất xưởng tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay ước đạt trên 1,568 triệu chiếc, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, so với doanh số bán ra, các hãng xe máy còn tồn kho khoảng 284.000 chiếc.

Do nguồn cung dồi dào, thị trường xe máy ở Việt Nam đang xu hướng giảm giá rõ rệt. Trong tháng 7, các đại lý lớn ở Hà Nội và TP.HCM giảm giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng cho nhiều mẫu phổ biến, như Vision, SH Mode, Winner X, Grande, Exciter… nhằm kích cầu mùa hè.

Một số mẫu hot như Yamaha Grande bản tiêu chuẩn giảm khoảng 2 triệu, từ 46 triệu xuống còn 44,2 triệu đồng; Honda Winner X giảm cực mạnh, thấp hơn giá đề xuất 8-18,5 triệu tùy phiên bản, còn khoảng 27,6–35,5 triệu; Honda Vario 160 giảm sâu nhất trong các xe ga Honda, thấp hơn đề xuất tới 6 triệu (bán 45,6–50,5 triệu so với 52–56,5 triệu).

Đây là thời điểm thuận lợi cho người mua khi nguồn hàng nhiều, ưu đãi lớn, cộng thêm thay đổi phí trước bạ (giảm phí đăng ký từ 5% xuống 2%) càng giúp bớt chi phí lăn bánh.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam bao gồm 5 thành viên với các thương hiệu Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha. Năm 2024, tổng doanh số xe máy đạt 2.653.607 xe, tăng 5,46% so với năm 2023.

