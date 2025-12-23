Nguyễn Anh Tuấn được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng lập và Tổng biên tập đầu tiên của Báo VietNamNet (giai đoạn 1997-2011), góp phần định hình một thế hệ báo chí số tiên phong tại Việt Nam.

Bước ra khỏi không gian báo chí trong nước, ông Nguyễn Anh Tuấn hiện là Đồng sáng lập và CEO của Diễn đàn Toàn cầu Boston (Boston Global Forum - BGF), đồng thời tham gia điều hành các mạng lưới đối thoại chính sách - học thuật về tương lai quản trị trong kỷ nguyên số. Ở vai trò này, ông theo đuổi một hướng đi nhất quán: AI không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà là cuộc kiến tạo “luật chơi” mới cho xã hội - nơi niềm tin, minh bạch và trách nhiệm phải đi trước tốc độ.

Dấu ấn trong lĩnh vực AI: từ “ý tưởng đúng” đến “khung hành động”

Điểm đáng chú ý trong đóng góp của Nguyễn Anh Tuấn là cách ông thúc đẩy AI bằng tư duy hệ thống: tạo diễn đàn, tạo chuẩn mực, và tạo cơ chế để AI được ứng dụng vì lợi ích công. Trên nền tảng BGF, ông là người khởi xướng/định hình sáng kiến AI World Society (AIWS) - một chương trình nhằm xây dựng khuyến nghị và nguyên tắc triển khai AI theo hướng phục vụ lợi ích xã hội, hướng tới AI “lấy con người làm trung tâm”.

Không dừng ở thông điệp, BGF dưới sự dẫn dắt của ông phát triển các “khung” và “sản phẩm ý tưởng”, tiêu biểu như:

- Social Contract for the AI Age (2019) - cách tiếp cận đặt AI trong một “khế ước xã hội” mới, nhấn mạnh trách nhiệm và sự đồng thuận của các bên liên quan.

- AIWS Government 24/7 - một đề xuất hướng tới mô hình quản trị dân chủ tin cậy, minh bạch và luôn sẵn sàng, phù hợp với kỳ vọng về dịch vụ công thời AI.

- Các chương trình/nhánh phát triển khác của AIWS cũng được BGF giới thiệu như một phần hệ sinh thái sáng kiến hướng tới quản trị số và kinh tế số có đạo đức.

Ở nhiều diễn đàn quốc tế, Nguyễn Anh Tuấn xuất hiện như một tiếng nói nhấn mạnh “phần người” trong đổi mới: công nghệ có thể tối ưu vận hành, nhưng lương tri, chuẩn mực và trách nhiệm mới là thứ giữ cho tiến bộ không chệch hướng.

BGF - từ diễn đàn đối thoại đến chuỗi sáng kiến tạo ảnh hưởng

Một đóng góp quan trọng khác của ông Nguyễn Anh Tuấn là mở rộng BGF thành “nền tảng kết nối” giữa các nhà lãnh đạo, học giả, chuyên gia công nghệ và cộng đồng đổi mới. BGF triển khai nhiều hoạt động tôn vinh, khuyến khích lãnh đạo có trách nhiệm thông qua hệ thống giải thưởng và chương trình ghi nhận, bao gồm các hạng mục gắn với hòa bình - an ninh - và các sáng kiến trong khuôn khổ AIWS.

Nguyễn Anh Tuấn cũng tham gia các hoạt động học thuật - giáo dục công dân toàn cầu, như việc được BGF thông tin về vai trò liên quan tới UNESCO-UCLA Chair on Global Citizenship Education. Ở phương diện đối thoại chính sách, BGF ghi nhận việc ông có các phiên tham luận/diễn thuyết tại những sự kiện quốc tế, ví dụ như chương trình liên quan tới C20/G20 Summit (Ấn Độ, 2023).

Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo 2026 cần những diễn giả không chỉ nói về mô hình, thuật toán hay phần cứng, mà còn trả lời được câu hỏi lớn: AI sẽ làm xã hội tốt hơn bằng cách nào? Ai chịu trách nhiệm khi AI tác động tới con người? Hành trình của ông Nguyễn Anh Tuấn cho thấy ông đi đúng vào “trục” đó: kết nối Việt Nam với các cuộc đối thoại quốc tế, đồng thời thúc đẩy những sáng kiến giúp AI phát triển theo hướng đáng tin cậy, minh bạch, và phụng sự con người.

Với nền tảng báo chí số tiên phong và vai trò điều hành BGF, ông Nguyễn Anh Tuấn mang đến một góc nhìn rất cần thiết cho kỷ nguyên AI: đổi mới không chỉ là chuyện nhanh hơn, mạnh hơn - mà là đúng hơn. Đây cũng chính là tinh thần mà Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo 2026 hướng tới: đưa AI từ công nghệ thành giá trị, từ năng lực thành trách nhiệm, và từ ý tưởng thành ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

(Nguồn: VLAB Innovation)