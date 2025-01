Nguyễn Duy Sơn Khê (24 tuổi ở TPHCM) đã theo đuổi thú chơi xe mô hình từ những ngày còn là học sinh cấp 2. Đến nay đã trên 10 năm, cậu nhỏ ngày nào nay đã có tiếng trong giới chơi xe mô hình ở miền Nam và "sống khoẻ" nhờ đam mê.

Cậu học sinh cấp 2 nhịn ăn sáng, tiết kiệm tiền mua xe mô hình

Ngay từ nhỏ, Sơn Khê đã được bố mua và cho chơi những chiếc xe mô hình ô tô bằng sắt và thực sự cảm thấy thích thú với chúng. Lớn hơn một chút được xem phim có nhiều hình ảnh xe cộ, Khê dần tìm hiểu thêm về lịch sử các dòng xe, đặc biệt là hãng xe yêu thích Lamborghini. Câu chuyện của người làm ra chiếc xe Lamborghini đầu tiên đã truyền cảm hứng rất nhiều cho cậu trong suốt quãng đường sau này.

Nguyễn Duy Sơn Khê đã sở hữu hơn 1.000 chiếc xe mô hình từ khi bắt đầu vào đại học. Ảnh NVCC

"Em vẫn còn nhớ hồi còn học cấp 2 đã nhịn ăn sáng cả tuần lễ để có thể mua được chiếc xe mô hình đầu tiên mà mình yêu thích. Đối với những người sành sỏi trong giới mô hình lúc đó thì chiếc xe ấy chỉ là một cục nhựa với độ hoàn thiện trung bình, nhưng đối với em nó là cả một gia sản lớn. Cứ thế, những chiếc xe thứ 2, thứ 3,... dần xuất hiện và khi lên đại học, em đã có trong tay khoảng 1.000 mô hình lớn nhỏ. Bố mẹ luôn muốn rèn em tự lập và trưởng thành nên em phải vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền mua xe mô hình", Khê chia sẻ với VietNamNet.

Là một tay chơi mô hình chính hiệu, Khê chỉ sưu tầm những mô hình là hàng chính hãng. Song cũng vì lý do này, việc sở hữu một món đồ yêu thích càng mất thời gian và tốn nhiều chi phí hơn. Ngoài những mô hình được bán phổ biến trên các trang thương mại điện tử quốc tế có thể tự đặt, cậu thường phải nhờ bạn bè mua ở khắp nơi với giá khá cao, dao động từ 500 nghìn đến cả triệu đồng.

“Trong khoảng thời gian dịch Covid-19, giãn cách xã hội, em đã tự mày mò làm các video review về những món mô hình trên YouTube, TikTok và rất bất ngờ khi được đông đảo các bạn trong và ngoài nước xem video của mình. Sau 1 thời gian ngắn, nhiều các nhãn hàng mô hình biết tới và còn tài trợ cho em. Em dùng số tiền ấy, trích ra một phần nhỏ để thỏa mãn đam mê của mình và phần còn lại em tự lo cuộc sống hàng ngày”, Khê nói.

Theo Sơn Khê, giá trị một chiếc xe mô hình được đánh giá dựa trên các yếu tố về ngoại hình như: Chất liệu, kích thước, độ cũ mới… đặc biệt là độ hiếm của mô hình trên thị trường cũng như sự yêu thích của người chơi. Với người đam mê, dù giá bao nhiêu cũng sẵn sàng chi trả để sở hữu, nhưng với người ngoại đạo thì nó chỉ một món đồ chơi thông thường", Khê chia sẻ.

Quyết định khó khăn trong cuộc đời

Đối với bất cứ ngành nghề nào, muốn thành công đều phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt, cơ hội và vượt qua cả những nghi ngờ. Sơn Khê cũng không phải ngoại lệ. Cậu từng phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn vào thời điểm bước vào năm học thứ 4 ở Đại học Hoa Sen.

"Sau khi lên đại học, em bắt đầu theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, đây là công việc cần rất nhiều thời gian và phải thực sự toàn tâm toàn ý mới có thể thành công được. Em đã phải đưa ra một quyết định khó khăn là nghỉ học ở năm cuối đại học để theo đuổi đam mê và quyết tâm trở thành một con người khác biệt và may mắn được gia đình ủng hộ. Từ đó, em quyết tâm làm ra nhiều sản phẩm thủ công độc đáo hơn và được nhiều người đón nhận", Sơn Khê trải lòng.

Chàng trai sinh năm Tân Tỵ 2001 từng có quyết định khó khăn khi bước vào năm thứ 4 đại học.

Nói về con đường mà cậu theo đuổi, chàng trai 24 tuổi cho biết, trên thị trường có rất nhiều hãng xe mô hình đắt tiền, tuy nhiên có những dòng xe dù có nhiều tiền cũng không thể nào mua được. Chính vì vậy, cậu nghĩ đến việc tự mình nghiên cứu về nó và chọn ra những dòng xe máy "huyền thoại" gắn liền với người Việt như Honda 67, Dream II, Cup 81, xe 72, Suzuki Fx125,... và cả các dòng xe thời thượng nhất hiện nay như Honda SH 350i.

"Ban đầu em chỉ làm vì đam mê, cho đến khi đăng tải những hình ảnh ấy lên trên mạng được rất nhiều người đón nhận nên mới nghĩ đến việc kiếm tiền từ đam mê của mình. Hầu hết khách hàng sưu tập những chiếc xe làm thủ công của em đều là những người Việt xa xứ nhớ về những kỷ niệm xưa khi còn ở Việt Nam hay là các cô chú anh chị lớn tuổi, giới văn nghệ sĩ,... Mô hình em cảm thấy tâm đắc nhất là chiếc Honda Dream II, nó giống chiếc xe kỷ niệm của gia đình mà bố mẹ dùng để đưa đón em đi học thuở nhỏ", Khê chia sẻ.

Những dự định trong tương lai

Thông qua việc nghiên cứu và mày mò tìm hiểu, Sơn Khê đã chọn giải pháp sử dụng máy in 3D để chế tạo ra các chi tiết của một chiếc xe máy mô hình và sau đó dùng sơn tô thủ công và lắp ráp các linh kiện lại với nhau cho ra một chiếc xe hoàn chỉnh. Tất cả đều có độ hoàn thiện rất cao.

Sơn Khê đang cảm thấy rất hạnh phúc với công việc của mình.

Sơn Khê cho biết, trợ thủ đắc lực để chế các dòng xe mô hình chính là máy in 3D, tuy nhiên đây cũng là công đoạn khá khó và có nhiều rủi ro. Ngoài việc tìm nguyên vật liệu phù hợp để làm phôi in 3D, Sơn Khê còn phải tìm hiểu về những dòng máy in 3D như thế nào cho phôi thật sắc nét và đặc biệt là phải biết lập trình trên máy tính trước khi đưa đi in. Có những sản phẩm, Sơn Khê phải in đi in lại đến cả chục lần mới ưng ý về tỷ lệ và độ chính xác.

Ngoài sưu tầm và làm các mô hình xe đơn thuần, Sơn Khê còn mày mò, tự chế các loại sa bàn, gara để trưng bày xe hết sức sáng tạo, độc đáo và có tính thẩm mỹ cao, giúp nâng tầm các loại mô hình. Nhờ vậy, chàng trai TPHCM được gọi với cái tên "phù thuỷ" xe mô hình và đang sống tốt với đam mê của mình.

"Người mà em luôn biết ơn nhất chính là bố mẹ đã ủng hộ mình trong việc theo đuổi đam mê. Dự định của em trong tương lai là muốn có một quán cà phê nhỏ trưng bày những đứa con tinh thần của mình. Với em, làm mô hình là đam mê nhưng cũng là một công việc nghiêm túc, nên em vẫn tiếp tục cố gắng phát triển để có nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn đến với mọi người.

Vài ngày tới, vợ chồng em sẽ đón bé đầu lòng, cũng tuổi Tỵ giống bố. Em cũng mong sau này "Rắn con" cũng được sống trọn với đam mê của mình và sẽ luôn ủng hộ để con làm điều đó", Sơn Khê hồ hởi chia sẻ với VietNamNet.

(Ảnh NVCC)

