Liên quan đến sự cố bờ kè của dự án hơn 220 tỷ đồng bất ngờ sụt lún nghiêm trọng khi mới đưa vào sử dụng, ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, dự án đường giao thông từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (cũ) được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023.

Công trình dài hơn 2km, gồm các hạng mục: xây dựng mới tuyến đường; tuyến kè phòng hộ; hệ thống điện chiếu sáng; vỉa hè, cây xanh; điểm dừng đỗ xe điện và các công trình phụ trợ khác.

Bờ kè bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Lê Dương

Công trình được khởi công ngày 15/2/2024 và đưa vào sử dụng ngày 25/6/2025; thời gian bảo hành 15 tháng.

Báo cáo của UBND xã Hoằng Tiến và kết quả kiểm tra thực tế công trình cho thấy, tuyến tường chắn vẫn ổn định nhưng chân móng tường bị sạt sụt; phần vỉa hè phía sau tường (tiếp giáp mặt đường) bị sạt lở.

Nhiều vị trí xuất hiện hố sụt sâu trung bình khoảng 2,6m, làm hư hỏng vỉa hè và mép lòng đường… Tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn và có xu hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và tuyến giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá sơ bộ nguyên nhân gây sạt lở là do cát tại vị trí chân tường chắn sóng bị sóng biển đánh xói, gây mất chân và làm sạt sụt phần vỉa hè phía sau tường chắn.

Sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Hoằng Tiến chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện bảo hành công trình theo đúng quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình tổ chức thi công; đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình.