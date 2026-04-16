Khi các công ty AI ngày càng cần nhiều chip nhớ hơn, các hãng điện tử tiêu dùng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt. Đây là tin xấu đối với thị trường này, vốn phụ thuộc vào DRAM và NAND.

Hãng nghiên cứu IDC dự báo "áp lực đáng kể lên hệ sinh thái bộ nhớ", cảnh báo mức tăng trưởng nguồn cung năm nay sẽ thấp hơn định mức lịch sử.

Những công ty bị ảnh hưởng

Các CEO ngành điện tử đang cảnh báo về cái gọi là "RAMageddon" (thảm họa RAM). Hồi tháng 2, CEO Lenovo Yang Yuanqing chia sẻ doanh số PC sẽ "đối mặt áp lực". CEO Intel Lip-Bu Tan dự đoán tình hình sẽ "không hạ nhiệt cho đến năm 2028".

Dell đã bắt đầu điều chỉnh giá thiết bị, theo tài liệu nội bộ về thay đổi giá gửi nhân viên vào tháng 12/2025 mà Business Insider thu thập được.

Hãng đã tăng giá máy tính xách tay và desktop dòng Dell Pro, Pro Max bản 32GB thêm từ 130 đến 230 USD.

HP cũng lên kế hoạch tăng giá toàn diện do thiếu bộ nhớ, theo thông báo của CEO trong cuộc họp báo cáo doanh thu tháng 11 năm ngoái.

Các tập đoàn lớn nhất cũng chịu áp lực. Microsoft vừa tăng giá các dòng PC Surface, xác nhận với Windows Central là do "chi phí linh kiện và bộ nhớ tăng gần đây". Surface Pro 13-inch từng có giá khởi điểm 999 USD, nay bắt đầu từ 1.499 USD.

Trong cuộc họp báo cáo doanh thu quý 4/2025, CEO Apple Tim Cook cho biết giá bộ nhớ đang tăng "đáng kể".

Tháng 3, hãng ra mắt MacBook Air và Pro với chip mới, dung lượng lưu trữ lớn hơn và mức giá khởi điểm cao hơn, dù có giới thiệu dòng MacBook Neo giá rẻ ở mức 599 USD.

Các nhà sản xuất PC nhỏ hơn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Framework đã tăng giá liên tục vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2.

Corsair từng định giá sai các bộ kit bộ nhớ DRAM, buộc phải hủy đơn đặt hàng trước, phát phiếu giảm giá và tăng giá bán vài ngày sau đó vì "chi phí thị trường".

Thị trường thiết bị chơi game cũng chật vật. Valve cập nhật trên trang web rằng máy Steam Deck có thể "hết hàng ngắt quãng ở một số khu vực do thiếu bộ nhớ và lưu trữ". Hãng phải "đánh giá lại" giá bán và lịch ra mắt của mẫu máy Steam Machine và kính thực tế ảo Steam Frame.

Bloomberg đưa tin hồi tháng 2 rằng Sony đang cân nhắc lùi ngày ra mắt PlayStation thế hệ tiếp theo, trong khi Nintendo xem xét tăng giá Switch 2. Một số công ty có thể chọn cách tự gánh chi phí gia tăng để bảo vệ thị phần.

Nguyên nhân thiếu hụt bộ nhớ

Vấn đề cốt lõi bắt nguồn từ quy luật cung cầu cơ bản. Có ba loại chip quan trọng: DRAM và NAND đóng vai trò thiết yếu trong chế tạo thiết bị tiêu dùng. Trong khi đó, chip HBM (Bộ nhớ băng thông cao) được dùng để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn.

Thị trường chip nhớ bị thống trị bởi ba công ty: Samsung, SK Hynix và Micron. Họ cũng chính là các nhà sản xuất chip HBM.

Các công ty AI liên tục yêu cầu ngày càng nhiều chip và sẵn sàng chi đậm để được ưu tiên sản xuất, tạo lợi thế lớn so với các hãng công nghệ tiêu dùng.

Những tập đoàn như Microsoft và Meta dự kiến dành những khoản tiền hàng tỷ USD cho các chi phí liên quan đến AI như mua sắm chip.

Thực tế này khiến các nhà sản xuất chip ưu tiên bán nguồn cung cho các công ty AI, tăng giá và chuyển đổi dây chuyền sang sản xuất HBM.

Tình trạng thiếu hụt sẽ không sớm kết thúc. SK Hynix đã nhận đủ đơn đặt hàng cho toàn bộ sản lượng DRAM và NAND năm 2026. CEO Micron dự báo nguồn cung sẽ tiếp tục thiếu hụt trong "tương lai gần".

