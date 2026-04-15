Bạn đã bao giờ bị kẹt lại trong một trang web, không thể dùng nút quay lại để trở về trang trước đó và đành bất lực đóng toàn bộ thẻ trình duyệt?

Rất có thể bạn đã trở thành nạn nhân của thủ thuật back-button hijacking, một hành vi mà Google sẽ mạnh tay trừng phạt từ ngày 15/6.

Theo định nghĩa của Google, hành vi xảy ra "khi một trang web can thiệp vào quá trình điều hướng trình duyệt của người dùng và ngăn họ sử dụng nút quay lại để lập tức trở về trang trước đó".

Sự can thiệp này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, chẳng hạn “nhốt” người dùng ở lại trang web hiện tại, hiển thị các quảng cáo không mong muốn hoặc chuyển hướng người dùng đến các trang hoàn toàn mới thay vì đích đến dự kiến.

Hiện tại, Google đang bổ sung thủ thuật vào danh sách các hành vi độc hại nằm trong chính sách chống spam. Theo công ty, những hành vi này dẫn đến "trải nghiệm người dùng tiêu cực, mang tính lừa đảo hoặc làm tổn hại đến tính bảo mật và quyền riêng tư của người dùng".

Điều đó có nghĩa “ông lớn” tìm kiếm phân loại thủ thuật này nguy hiểm ngang hàng với các tệp thực thi phần mềm không mong muốn và mã độc.

Theo bài viết trên blog của công ty, khoảng thời gian hai tháng từ lúc thông báo đến lúc thi hành chính sách nhằm tạo điều kiện để các chủ sở hữu trang web có đủ thời gian thực hiện những thay đổi cần thiết.

Quá trình này đòi hỏi việc loại bỏ các tập lệnh hoặc kỹ thuật chèn hay thay thế trang web trong lịch sử trình duyệt của người dùng.

Google cũng sẽ xử phạt các trang web vô tình dính líu đến hành vi nói trên do phần mềm của bên thứ ba trên website gây ra.

Các trang web không thực hiện thay đổi trước thời hạn có thể phải chịu các biện pháp xử lý rác mạng thủ công hoặc bị tự động hạ thứ hạng trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Một khi biện pháp xử lý rác mạng thủ công đã được áp dụng đối với một trang web, lệnh phạt chỉ được gỡ bỏ bằng cách khắc phục vi phạm và gửi lại trang web để chờ xem xét.

(Theo Cnet)