Microsoft vừa tăng giá toàn bộ danh mục máy tính Surface trên Microsoft Store, trong khi các nhà bán lẻ khác dự kiến sẽ sớm thực hiện động thái tương tự.

Cả hai dòng Surface tầm trung và chủ lực đều đắt hơn đáng kể so với vài tuần trước. Cụ thể, các mẫu cao cấp nhất như Surface Laptop 7 và Surface Pro 11 hiện có giá khởi điểm cao hơn 500 USD so với thời điểm ra mắt vào năm 2024.

Việc tăng giá mạnh tay này diễn ra trong bối cảnh các đứt gãy về nguồn cung RAM đang tác động trực tiếp đến toàn ngành công nghệ.

Một đại diện của Microsoft chia sẻ với Windows Central: "Do sự gia tăng chi phí bộ nhớ và linh kiện gần đây, Surface đang cập nhật lại giá bán trên Microsoft.com cho danh mục phần cứng thế hệ hiện tại. Chúng tôi vẫn cam kết mang lại giá trị cho khách hàng và đối tác, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn về chất lượng và sự đổi mới".

Giá bán tăng vọt trên mọi phân khúc

Bảng giá các mẫu máy tính Surface của Microsoft từ khi ra mắt đến nay. Ảnh: Windows Central

Mẫu Surface Pro 12 inch, từng là PC Surface rẻ nhất của Microsoft với mức 799 USD, nay có giá khởi điểm 1.049 USD. Mẫu flagship Surface Pro 13 inch, ra mắt ở mức 999 USD, hiện có mức giá kỷ lục 1.499 USD.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với dòng Surface Laptop. Phiên bản tiêu chuẩn 13 inch từng có giá 899 USD, nay bắt đầu từ 1.149 USD.

Mẫu flagship Surface Laptop 13.8 inch ra mắt với giá 999 USD, nay lên tới 1.499 USD. Trong khi đó, mẫu 15 inch hiện có giá khởi điểm 1.599 USD.

Điều này đồng nghĩa các thiết bị tầm trung của Microsoft hiện có giá cao hơn so với chính các mẫu flagship thời điểm ra mắt năm 2024.

Trước đây, Surface Laptop 7 từng được đánh giá là lựa chọn kinh tế hơn MacBook Air (vốn đắt hơn 100 USD so với mức giá 999 USD của Laptop 7). Tuy nhiên, với bảng giá mới, MacBook Air hiện lại rẻ hơn Surface Laptop 7 tới 400 USD.

Microsoft đã tăng giá tất cả các mã lưu kho đang mở bán, đẩy các mẫu cao cấp lên mức đắt đỏ hơn. Một chiếc Surface Laptop 15 inch cấu hình cao nhất với chip Snapdragon X Elite, 64GB RAM và bộ nhớ SSD 1TB hiện có giá 3.649 USD.

Để so sánh, MacBook Pro 16 inch với chip M5 Pro, 64GB RAM và 1TB SSD có giá 3.299 USD, đồng thời sở hữu màn hình tốt hơn và hiệu năng mạnh mẽ hơn đáng kể.

Đây nhiều khả năng là tin xấu cho dòng PC Surface sắp tới của Microsoft. Các thiết bị này có thể sẽ duy trì hoặc thậm chí tiếp tục tăng giá khởi điểm nếu chi phí linh kiện không được cải thiện.

Microsoft đang chấp nhận rủi ro tăng giá ngay thời điểm hiện tại, trước khi công bố loạt phần cứng tiếp theo dự kiến diễn ra vào mùa xuân và mùa hè năm nay.

Các chương trình khuyến mãi có thể giúp mức giá mới trở nên dễ chấp nhận hơn đối với người dùng, tùy thuộc vào giá trị của ưu đãi.

Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng đang chờ đợi mua Surface Laptop 7 hoặc Surface Pro 11 với giá dọn kho trước thềm ra mắt thế hệ mới, họ có lẽ sẽ phải tiếp tục chờ đợi cho đến khi mặt bằng giá thực sự hạ nhiệt.

(Theo Windows Central)