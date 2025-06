Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của anh M., nạn nhân của một vụ lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào ngày 6/6/2025, anh M. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “nhân viên ngân hàng”, thông báo rằng thẻ tín dụng của anh đang phát sinh một khoản phí bất thường và đề nghị khóa thẻ tạm thời trong 24 giờ để xử lý.

Do hoang mang, anh M. làm theo hướng dẫn, đăng nhập vào một đường link có giao diện giống hệt trang web ngân hàng chính thức do đối tượng cung cấp. Ngay sau khi thực hiện thao tác, tài khoản của anh bị trừ 100 triệu đồng. Đối tượng lừa đảo trấn an rằng số tiền này sẽ được hoàn trả sau 24 giờ.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dụ dỗ anh M. nâng hạn mức tín dụng và mua một gói bảo hiểm trị giá 15 triệu đồng. Tin lời, anh M. tiếp tục chuyển thêm 15 triệu đồng.

Sau đó, kẻ gian lại thông báo “giao dịch bị lỗi” và yêu cầu anh M. thực hiện thêm hai lần chuyển khoản để “giải phóng” khoản tiền đang bị treo.

Tin nhắn lừa đảo của đối tượng. Ảnh: CACC

Không mảy may nghi ngờ, anh M. chuyển thêm 30 triệu đồng. Mãi đến khi đối tượng liên tục thúc giục chuyển thêm tiền, anh mới nhận ra dấu hiệu bất thường và lập tức đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền anh M. bị chiếm đoạt là 145 triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, đây không phải vụ việc hiếm gặp. Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ và thiếu cảnh giác của người dân.

Chúng thường giả danh nhân viên ngân hàng, đưa ra cảnh báo về “phí bất thường” hoặc “giao dịch đáng ngờ” nhằm dẫn dụ nạn nhân tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng lừa đảo gia tăng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, email hoặc mạng xã hội. Không truy cập các đường link lạ hoặc không rõ nguồn gốc.

Nếu nghi ngờ có vấn đề với tài khoản, hãy liên hệ trực tiếp với tổng đài ngân hàng hoặc đến chi nhánh gần nhất để xác minh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, góp phần ngăn chặn và xử lý tội phạm theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, người dân luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và trang bị kiến thức bảo mật, tránh trở thành “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.