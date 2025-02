Sáng 5/2, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, người phụ nữ rơi từ ô tô con xuống đường trong tình trạng khỏa thân là do say rượu nên bất ổn về tâm lý.

Theo lãnh đạo phường Quang Trung, sự việc xảy ra trên đường Hồng Bàng (phường Quang Trung). Người phụ nữ trong clip là chị N.T.N. (SN 1980, trú phường Quang Trung).

"Sau khi clip gây ồn ào trên mạng xã hội, tối qua (4/2), Công an phường Quang Trung đã mời những người liên quan tới làm việc.

Qua nắm bắt thông tin, người phụ nữ rơi xuống đường do uống rượu bia dẫn đến bất ổn về tâm lý. Sau sự việc, công an sẽ đề xuất phương án xử lý", lãnh đạo phường Quang Trung nói.

Hình ảnh người phụ nữ khỏa thân rơi xuống đường. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, chiều tối 4/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh ô tô BKS 37A- 35xxx đang lưu thông trên đường ở TP Vinh thì bung cửa và một người phụ nữ khỏa thân bất ngờ rơi từ trên xe xuống đường.