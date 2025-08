Ngày 3/8, Công an phường Tân Sơn (TPHCM) đã lấy lời khai anh Đ.N.T.T (37 tuổi, ở phường Hạnh Thông) do liên quan đến vụ việc nam tài xế taxi công nghệ này cầm dao cãi với nhóm hành khách.

Trước đó, khoảng 17h ngày 1/8, tài xế T. nhận được cuốc xe chở khách từ địa chỉ 359 Tân Sơn (nay là phường Tân Sơn) đến 489 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý (quận Tân Phú cũ).

Khoảng 5 phút sau, tài xế T. có mặt tại vị trí và đón 4 người khách (3 nam, 1 nữ) lên xe. Taxi di chuyển được một đoạn, tài xế T. thấy những hành khách này nói chuyện lớn tiếng nên đề họ gọi xe khác để chở.

Khách đồng ý và yêu cầu cho xuống xe ở trước số 84 Trần Thái Tông. Khi những người khách xuống xe thì có 1 nam giới đi lại cửa xe chửi tài xế T.

Tường nhà dân bị xe taxi công nghệ tông sập. Ảnh: TK.

Lúc này, tài xế T. đạp ga quay đầu thì xảy ra mất lái. Xe taxi tông sập tường của nhà dân bên đường. Theo cơ quan chức năng, tài xế cùng chủ nhà đã thỏa thuận và đền bù xong. Phía chủ nhà không khiếu nại vụ việc.

Còn việc tài xế T. và nhóm khách có xảy ra cự cãi, Công an xác định hai bên chưa xảy ra va chạm với nhau. Tài xế cho biết việc cầm dao là do hoảng sợ sau khi tai nạn do có xảy ra cự cãi với nhóm khách.

Về con dao trên tay, tài xế T. nói mua ở chợ, không nhớ khoảng thời gian và mục đích để ở trong xe nhằm tự vệ do hay lái xe ban đêm.

Tài xế cũng nhận thức được hành vi cất giấu dao trong ô tô của mình là sai. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nhanh ma túy với tài xế và cho kết quả âm tính.

Hiện Công an phường Tân Sơn vẫn tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.