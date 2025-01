Tối nay (30/1), Công an tỉnh Nam Định thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là chiếc ô tô 7 chỗ BKS 30G 156xx do bà Nguyễn Thị Dung (SN 1964, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển khi đến Km 153+500 QL21 thuộc địa phận phường Nam Vân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) thì rẽ sang hướng bên phải, đâm vào lan can đường rồi lao xuống mương nước.

Chiếc xe không va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Hiện trường vụ tai nạn

Như đã đưa tin, khoảng 15h chiều nay (30/1), ô tô do bà Dung điều khiển đang lưu thông thì bất ngờ mất lái lao xuống mương. Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 2 người bị thương.

Thông tin sơ bộ ban đầu xác định, 7 người tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Dung; ông Nguyễn Đức Chính (SN 1956, chồng bà Dung); chị Nguyễn Ngọc Anh (SN 1989, con gái bà Dung); cháu Trần Ngọc Minh Khuê (SN 2017, con chị Ngọc Anh); anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, trú tại Thanh Oai, Hà Nội); chị Dung (SN 1991); cháu Nguyễn Quang Minh (SN 2023).

2 người bị thương gồm: chị Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1991, con gái bà Dung) và cháu Nguyễn Ngọc Diệp (SN 2013).