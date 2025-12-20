Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra đời tác phẩm Kính vạn hoa (1995 - 2025), Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh một trong những bộ sách kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam và tri ân các thế hệ bạn đọc đã lớn lên cùng tác phẩm.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Sự kiện có sự tham gia của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học và đông đảo độc giả thuộc nhiều thế hệ.

Không chỉ là một buổi giao lưu văn học, chương trình còn là dịp để nhìn lại hành trình 3 thập niên của một tác phẩm đã trở thành biểu tượng, gắn bó bền bỉ với tuổi học trò Việt Nam.

Kính vạn hoa được xem là dấu mốc quan trọng của văn học thiếu nhi thời kỳ đổi mới. Xuất hiện vào những năm 1990, giai đoạn văn học thiếu nhi Việt Nam đang tìm kiếm cách tiếp cận mới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng.

Bộ truyện cũng là tác phẩm dài đầu tiên của Việt Nam phát hành theo hình thức định kỳ với nhịp ra sách đều đặn, áp lực sáng tác lớn nhưng vẫn giữ được chất lượng và sức hút lâu dài.

Tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ thời điểm viết tác phẩm, ông mang nỗi trăn trở vì sao thế giới đã có nhiều tác phẩm dài còn Việt Nam lại không có. Ông muốn chứng minh “người nước ngoài làm được, người Việt cũng làm được”.

“Tôi nhận lời viết bộ truyện trước hết vì tự ái nghề nghiệp, hơn thế nữa là tự tôn dân tộc. Tại sao người Đức làm được, người Nhật làm được còn người Việt thì không?

Người Việt chúng ta tuy nhỏ con nhưng bền sức. Tôi muốn thực hiện hoài bão và mơ ước ấy, gửi gắm vào bộ sách để cùng lan tỏa đến nhiều người”, ông chia sẻ.

Suốt ba thập niên, Kính vạn hoa không chỉ được tái bản nhiều lần với nhiều hình thức khác nhau mà còn được chuyển thể thành phim truyền hình (2005-2008) và phim điện ảnh (2024) tiếp tục mở rộng vòng đời tác phẩm và tiếp cận những nhóm công chúng mới.

Với nhiều độc giả trưởng thành, bộ sách là một phần ký ức tuổi thơ. Tác phẩm cũng tạo sức hút với lứa độc giả trẻ nhờ những câu chuyện không cũ, nhân vật gần gũi và giá trị nhân văn bền vững.

Nhà thơ Lê Minh Quốc nể phục sức viết của người bạn thân - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà thơ Lê Minh Quốc - người bạn thân của Nguyễn Nhật Ánh - nể phục sức làm việc bền bỉ, miệt mài theo năm tháng của ông.

Theo ông Quốc, trung bình mỗi tác giả cần mất khoảng 6 tháng đến 1 năm, thậm chí 2 năm để hoàn thành 1 tác phẩm. Trong khi đó, Nguyễn Nhật Ánh lại cho ra đời tác phẩm với thời gian rất ngắn. Sách cũng đạt hơn 1 triệu bản in - con số "không tưởng" đối với ngành xuất bản Việt Nam.

Sự kiện kỷ niệm còn là dịp để những người làm sách, người viết, người đọc cùng nhìn lại hành trình một tác phẩm đã “xoay” suốt 3 thập niên, phản chiếu những đổi thay của đời sống nhưng vẫn giữ nguyên ánh sáng trong trẻo của tuổi thơ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kỳ vọng vào thế hệ người viết trẻ.

Đây cũng là cơ hội để tôn vinh nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - người đã bền bỉ viết bộ truyện Kính vạn hoa trong suốt 15 năm và đến nay vẫn tiếp tục là nhà văn có tác phẩm mới đều đặn ra sách hàng năm.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kỳ vọng trong vòng 1-2 năm nữa sẽ có thêm những tác giả trẻ sáng tác ra những bộ truyện mới.

"Bản thân tôi cũng mỉm cười vì không nghĩ sẽ viết tiếp bộ truyện vốn dĩ rất dày như Kính vạn hoa", ông nói thêm.

Ảnh: HK