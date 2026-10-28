Không chỉ lợi dụng nhu cầu vay vốn, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, một số nhóm đối tượng đã lập hội nhóm, ứng dụng giả mạo và sử dụng tài khoản ảo nhằm tạo dựng lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân đóng trước hai tháng tiền lãi với lời quảng cáo vay vốn không cần chứng minh thu nhập. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục viện dẫn các lý do như sai thông tin cá nhân, lỗi mã OTP để yêu cầu nộp thêm tiền nhưng không thực hiện giải ngân.

Ở một vụ việc khác, các đối tượng xây dựng cả quy trình tư vấn, xét duyệt hồ sơ và thông báo giải ngân giả mạo nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Các đối tượng liên tục yêu cầu người vay thanh toán phí làm hồ sơ, phí đóng dấu và phí bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền.

Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Giám đốc Khối Vận hành GPBank, khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc "3 không" để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tài chính.

"Thứ nhất, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc mã PIN của tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng và không thực hiện xác thực khuôn mặt trên các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, không cung cấp thông tin cá nhân qua đường link hoặc ứng dụng lạ. Thứ ba, ngân hàng không bao giờ yêu cầu người vay đóng phí đặt cọc, phí làm hồ sơ, phí kích hoạt hay nâng hạn mức vay", bà Hà nhấn mạnh.

Người dân cần cảnh giác khi vay tiền trực tuyến. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đại diện ngân hàng cũng lưu ý, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo các yêu cầu hoặc hành vi thúc ép từ đối tượng lạ. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức hoặc trực tiếp đến chi nhánh, phòng giao dịch để xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Theo các chuyên gia ngân hàng, dù không yêu cầu tài sản bảo đảm, các khoản vay tín chấp vẫn phải trải qua quy trình thẩm định khả năng trả nợ dựa trên thu nhập, nghề nghiệp và lịch sử tín dụng của khách hàng. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi liên tục được yêu cầu chuyển tiền để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ, khắc phục lỗi thông tin hoặc mở khóa giải ngân, trong khi khoản vay chưa được giải ngân.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các thủ tục vay vốn, khách hàng cần đọc kỹ hợp đồng, đối chiếu số tiền vay, số tiền thực nhận và nghĩa vụ trả nợ trước khi ký kết. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không tùy tiện giao giấy tờ tài sản hoặc phó thác toàn bộ thủ tục cho người khác khi chưa nắm rõ nội dung, kể cả người quen hay người được giới thiệu có quan hệ với ngân hàng.

Ngoài ra, các ngân hàng gần đây cũng phát đi cảnh báo khách hàng cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tin nhắn giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm giao thông nhằm đánh cắp thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn phổ biến gồm:

Gửi tin nhắn giả mạo thông báo phạt nguội qua SMS, Zalo, email và yêu cầu truy cập đường link để “kiểm tra thông tin” hoặc “nộp phạt gấp”. Một số tin nhắn còn có nội dung thúc giục như "giảm 50% nếu nộp phạt nguội sớm", "tăng mức phạt nếu không thực hiện trong 48 giờ"... nhằm tạo tâm lý lo lắng, dẫn dụ khách hàng làm theo hướng dẫn.

Đối tượng lừa đảo lập website giả mạo có tên miền hoặc giao diện tương tự như Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông hoặc các cơ quan chức năng khác khiến người dùng nhầm tưởng đây là kênh tra cứu, nộp phạt chính thức.

Các tin nhắn và website giả mạo đều nhằm mục đích dẫn dụ khách hàng nhập thông tin thẻ và mã OTP. Các thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Một số đường link/website/ứng dụng lừa đảo có thể dẫn tới khách hàng bị cài đặt mã độc (malware) vào điện thoại và bị đánh cắp dữ liệu hoặc tin nhắn chứa thông tin ngân hàng.