Trong khi nhà đầu tư nghẹn giọng kể về hoàn cảnh khốn cùng của mình, nhân viên của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ khai, họ đã kiếm bộn tiền khi làm việc cho “siêu lừa”.

Sáng nay (28/10), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và người bị hại.

Theo cáo buộc, Lý Thị Khuyến là trưởng phòng tại văn phòng do Trịnh Trường Sơn quản lý. Bị cáo Khuyến phải chịu trách nhiệm 9 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại hơn 10 tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc, Khuyến nhận từ công ty tổng cộng hơn 2 tỷ đồng, gồm hơn 469 triệu đồng tiền lương và hơn 1,9 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản tiền thưởng này tương ứng với số tiền hơn 47 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư.

Trả lời câu hỏi của thẩm phán Trần Nam Hà về quy trình liên lạc, thuyết phục nhà đầu tư rót tiền vào các sàn, Khuyến khai sử dụng Zalo để liên hệ với khách hàng. Khi khách hàng đồng ý tham gia, bị cáo hướng dẫn họ mở tài khoản đầu tư, nạp và rút tiền trên website của sàn. Theo Khuyến, website này có liên kết với một số ngân hàng.

Khi Khuyến nhiều lần khai “không nhớ” các chi tiết, thẩm phán nhắc lại lời khai của các bị hại về việc bị dụ dỗ, dẫn dắt vào vòng xoáy đầu tư đến khi lâm cảnh nợ nần. Khuyến thừa nhận chỉ hướng dẫn khách hàng đầu tư, còn quá trình đầu tư của các bị hại thì bị cáo không nắm rõ.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị dẫn giải đến tòa. Ảnh: Thạch Thảo

Trước lời khai trên của Khuyến, HĐXX quay sang hỏi một nhà đầu tư tên L. Chị này bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng, đứng dậy nghẹn giọng trình bày trong nước mắt rằng, chị nhớ rõ giọng từng người đã tư vấn cho chị đầu tư.

Chị L. nhận ra giọng Khuyến trong cuộc gọi tư vấn đầu tư trên các sàn giao dịch. Chị kể: “Bị cáo tư vấn cho tôi tham gia thị trường, đầu tư một số mã cổ phiếu. Tôi đã nạp 3.000 USD. Khuyến cùng các nhân viên tư vấn nói rằng nếu nạp thêm tiền, tôi sẽ nhận được tiền thưởng (bonus). Tôi làm theo hướng dẫn nhưng sau đó tài khoản liên tục bị âm, qua đêm còn bị trừ phí. Các bị cáo tư vấn, nói rằng nếu không nạp thêm tiền thì tài khoản sẽ cháy”.

Vẫn theo lời khai của chị L., thời điểm đó, có lúc chị đã phải năn nỉ nhân viên của Mr Pips rằng chị mất hết tiền, không biết sẽ phải sống như thế nào, để mong họ có giải pháp giúp chị có thể lấy lại tiền.

“Tôi van xin họ, nói rằng mình chỉ cần nhận lại một nửa số tiền đã mất, nếu không chồng tôi bỏ tôi, con tôi không có nhà để ở”, chị L. nghẹn giọng nói. Tuy nhiên, đáp lại lời khẩn cầu của chị L. là thái độ thờ ơ, lãnh đạm của các nhân viên tư vấn.

Thu nhập khủng

Trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Phạm Minh Khôi khai, lúc thất nghiệp, anh ta được tuyển dụng vào làm việc cho Phó Đức Nam. Sau thời gian làm nhân viên, Khôi được nhấc lên vị trí quản lý văn phòng với mức thu nhập "khủng" từ tiền lương và hoa hồng.

Chỉ trong vài năm làm việc cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Khôi đã kiếm được hơn 11 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 704 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 10 tỷ đồng (tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng 257 tỷ đồng). Có tiền trong tay, Khôi sắm chiếc Mercedes-Benz GLC 300, nhưng chưa kịp làm đăng ký xe thì bị bắt.

Theo cáo buộc, năm 2019, bị cáo Đinh Thị Dung được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Lê Khắc Ngọ quản lý. Dung được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng. Bị cáo Dung bị cáo buộc liên quan đến 27 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đinh Thị Dung được hưởng lợi tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 733 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 15 tỷ đồng (tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư khoảng 396 tỷ đồng).

Khai trước tòa, Dung cho biết, khi vào làm việc cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, hai bị cáo rất tạo điều kiện khi trong các cuộc họp đều nói: Cần gì cứ đề xuất. Sau thời gian làm việc cho “siêu lừa”, Dung cũng thử bỏ tiền đầu tư vào các sàn của công ty và rồi phát hiện ra các sàn này đều không trung thực khi bộ phận chăm sóc khách hàng có thể can thiệp vào tài khoản của các nhà đầu tư.

“Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam không cho các quản lý tiếp xúc với nhau. Bộ phận nào biết việc của bộ phận đó”, bị cáo Dung khai.