Ông Lê Quốc Minh -Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban chỉ đạo chương trình và ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất chương trình chụp ảnh cùng nhóm song tấu Secret Garden

- Là người biết đến Secret Garden từ rất lâu, cảm xúc của ông thế nào khi những giai điệu của họ lần đầu tiên cất lên tại Hà Nội trong dự án “Good Morning Vietnam” vừa qua?

Tôi nghe Secret Garden từ rất sớm, thời còn chưa biết tiếng Anh để phát âm đúng tên nhóm. Điều kỳ diệu là tôi yêu thứ âm nhạc ấy trước cả khi hiểu về nó, nhạc của Secret Garden như thứ âm hưởng thiên nhiên, món quà vũ trụ dành cho người yêu nhạc, khi bén duyên trở thành nhà sản xuất, ước mơ của tôi không còn là “được sang châu Âu được trực tiếp Secret Garden trình diễn” mà là làm sao đưa nghệ sĩ về Việt Nam để thỏa niềm mong đợi của cả một thế hệ người yên nhạc.

Sau đêm diễn vào tối 18/10 vừa qua, cảm xúc nhiều khán giả họ vẫn còn lâng lâng. Điều khiến tôi xúc động là ngay chính Secret Garden cũng bất ngờ, họ không nghĩ ở Việt Nam lại có tệp khán giả đông đảo, nồng nhiệt đến thế và một sân khấu chuyên nghiệp, hoành tráng, hợp với âm nhạc của họ đến vậy, những ngày sau, trang fanpage của nhóm liên tục cập nhật về Việt Nam, gửi lời biết ơn tới khán giả và đối tác ở đây.

- Ông từng nói mình thuộc “thế hệ Secret Garden của Việt Nam”. Ở vị trí nhà sản xuất, ông thấy mình và khán giả đã thay đổi như thế nào?

Khi trẻ, tôi nghe hoàn toàn bằng cảm thụ; nay hiểu sâu hơn, tôi càng trân quý rung động nguyên sơ ấy. Dù khán giả hôm nay có nhiều kênh tiếp cận, điều chạm vào tim vẫn là giai điệu đẹp và sự tử tế của người làm nghề. Vì thế, đêm Secret Garden ở Hà Nội vẫn tròn đầy khi âm nhạc kinh điển gặp một thành phố giàu ký ức và những khán giả biết chờ đợi, trân trọng.

Ông Nguyễn Thùy Dương trò chuyện cùng nghệ sĩ Rolf Løvland

- Vì sao ông chọn nhạc làm ngôn ngữ chính để kể chuyện Việt Nam tại “Good Morning Vietnam”?

Một đêm diễn để lại dư âm ngắn, nên chúng tôi thực hiện MV để kéo dài sức lan tỏa của âm nhạc đỉnh cao thế giới hòa cùng thiên nhiên, văn hóa, lịch sử Việt Nam. Nhạc không lời cho phép khán giả “tự viết lời” bằng cảm xúc, không bị gò bởi ca từ. Nhạc có lời dễ “lệch” bối cảnh, còn nhạc không lời giàu gợi mở, tạo khoảng không để khán giả hòa nhập với vẻ đẹp Việt Nam.

Ông Dương cùng tứ tấu Bond tại hậu trường quay MV "Victory - Bond in Vietnam"

- Theo ông, một dự án để lại “chất bền” về văn hóa lẫn nghệ thuật cần có những yếu tố gì?

Tôi nghĩ sự bền vững nằm ở hai lớp. Lớp đầu là giá trị văn hóa - lịch sử Việt Nam. Lớp thứ hai là tác phẩm âm nhạc đã lan tỏa rộng khắp thế giới với sức sống dài lâu. Khi hai lớp này liên kết sẽ hình thành nên tác phẩm nghệ thuật có giá trị bền vững, khi âm nhạc được “định cư” trong ký ức bằng những hình ảnh và ngữ cảnh Việt Nam.

Ông Nguyễn Thùy Dương cùng huyền thoại Saxophone Kenny G

- Ông thấy trong hai năm trở lại đây, hạ tầng biểu diễn ở Việt Nam hiện có đáp ứng được những show tầm cỡ châu Á?

Việt Nam đã có nhiều show lớn và những địa điểm mới nhưng xét về hạ tầng đồng bộ cho quy mô trên 20.000 khán giả, chúng ta thiếu các tổ hợp “chuẩn” để vận hành trơn tru: không gian đủ rộng, logistics, lưu trú, ăn uống, bãi tập kết thiết bị kỹ thuật, nhân sự, quản lý và sản xuất, một số nơi như khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Cổ Loa hay Ocean Park, một số địa điểm tại TP.HCM…, chủ yếu dựng hạ tầng tạm cho đêm diễn rồi tháo dỡ. Trong khi đó, sân Mỹ Đình về bản chất vẫn là sân bóng, chưa phải địa điểm phù hợp cho đại nhạc hội với tiện ích cố định. Tôi kỳ vọng thời gian tới sẽ có những địa điểm đầu tư bài bản, để êkíp sản xuất yên tâm triển khai và nghệ sĩ quốc tế sẵn sàng quay lại.

- Từ trải nghiệm với Secret Garden, anh thấy bài học lớn nhất khi “kể chuyện Việt Nam bằng âm nhạc kinh điển” là gì?

Ba yếu tố: trung thực với âm nhạc (chọn tác phẩm đúng bối cảnh); quy trình sản xuất chuyên nghiệp, xuyên suốt (quy hoạch thời gian, quản trị rủi ro, đồng bộ sân khấu - âm thanh - ánh sáng - hình ảnh - di chuyển); tôn trọng khán giả (mang đến trải nghiệm đủ đầy). Khi hội tụ, "cảm xúc" tự nảy nở từ chuẩn mực nghề nghiệp.

- Nếu phải gửi một thông điệp ngắn gọn đến các địa phương muốn đồng hành với “Good Morning Vietnam”, ông sẽ nói gì?

Hãy cùng đầu tư cho những thứ bền vững như hạ tầng biểu diễn, chính sách và điều kiện pháp lý, không gian cho cộng đồng thưởng thức, sáng tạo nội dung với chiến lược dài hạn để Việt Nam trở thành điểm đến của âm nhạc đỉnh cao thế giới.

Hẹn gặp lại ở những mùa sau, vào một buổi sáng thật đẹp. Khi âm nhạc vang lên, chúng ta lại cùng nhau kể tiếp câu chuyện Việt Nam.

Secret Garden Live in Vietnam do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty TNHH Tập Đoàn IB (IB Group) tổ chức diễn ra vào ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Phương Thảo (thực hiện)