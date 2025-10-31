Trong Lằn ranh tập 3 lên sóng tối nay, 31/10, Thủ trưởng cơ quan điều tra cố gắng thuyết phục lãnh đạo Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khám xét công ty Viên Vinh và bắt khẩn cấp đối tượng Viên (Doãn Quốc Đam) - Giám đốc Công ty Viên Vinh sau khi gửi các tài liệu, căn cứ bổ sung chứng minh hành vi phạm tội của Viên.

Tuy nhiên, Viện phó Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) có lý lẽ riêng để chưa phê chuẩn lệnh. "Tôi cũng như anh muốn làm vụ này đến cùng nhưng khởi tố hành vi đánh bạc ở thời điểm hiện tại nếu không đủ căn cứ, đối tượng là người có kiến thức pháp luật sẽ cùng luật sư lật ngược tình thế, thậm chí là kiện ngược chúng ta" - Thu lập luận.

Bên công an sau đó nói sẽ gửi thêm đề nghị hồ sơ bổ sung về hành vi trốn thuế hàng chục tỷ đồng của Công ty Viên Vinh với những chiêu thức tinh vi. Viện phó Bùi Hằng Thu ngay lập tức đề nghị chuyển hồ sơ và sẽ có câu trả lời ngay cho bên công an.

Ở diễn biến khác, công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy của tỉnh Việt Đông tưởng chừng đã xong xuôi cho tới khi ông Thủy (NSƯT Phạm Cường) - Chủ tịch UBND báo cáo tình hình cho ông Sách (NSND Trung Anh) - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy về đơn kiến nghị của một số đồng chí cấp trưởng bị chuyển xuống làm cấp phó sau sáp nhập.

"Rồi chuyện người ở - người về, họ phàn nàn rằng việc sắp xếp các chức danh là không công bằng" - ông Thuỷ nói. Ông Sách ngạc nhiên với thông tin trên và nói đã nghe báo cáo đầy đủ là mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi và không ai kêu ca nữa.

Trong khi đó, Viên cho chuyên gia IT xoá dấu vết phạm tội trên hệ thống máy tính. Thắng (Bảo Anh) nhận lệnh từ lãnh đạo công an hành động ngay để ngăn cản việc xoá dữ liệu.

Liệu vụ này bên công an có bị đi chậm một bước trước đám hacker? Có đủ cơ sở để Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh khám xét công ty Viên Vinh? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 3 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.