Biết rõ nguồn gốc đất rừng phòng hộ, nguyên trưởng ấp vẫn ký xác nhận, lùi thời gian khai khẩn về những năm 1999-2001 để hợp thức hóa giấy tờ, giúp các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Lê Văn Tiền (SN 1960, ngụ đặc khu Phú Quốc, nguyên Trưởng ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ) và Huỳnh Ngọc Tùng (SN 1979, ngụ đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.

Nguyên trưởng ấp tiếp tay bán đất rừng phòng hộ Phú Quốc bị khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can gồm Võ Thành Lợi, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hữu Vĩnh, Nguyễn Văn Vũ và Lâm Thị Hồng Hạnh để điều tra về các hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2023, Tiền và Tùng cấu kết với 5 đối tượng trên cùng một số người khác lần lượt tiến hành vào bao chiếm các thửa đất tại khu phố Ông Lang, đặc khu Phú Quốc (trước đây thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc).

Sau khi chiếm đất, nhóm này dựng lên nguồn gốc sử dụng đất bằng cách lập các đơn xin xác nhận nguồn gốc. Những giấy tờ này được Tiền ký xác nhận, đóng dấu của Ban ấp Ông Lang và lùi thời gian xác nhận về các năm 1999, 2000, 2001 nhằm hợp thức hóa việc khai khẩn, canh tác, sử dụng đất.

Từ các giấy tờ được xác nhận, nhóm đối tượng đem bán đất cho bà N.T.L. (SN 1964, ngụ khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc), qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ 10 thửa đất được các đối tượng bán cho bà L., với tổng diện tích hơn 100.000m2, đều là đất rừng phòng hộ do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tùng. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, dù biết rõ nhóm Tùng, Lợi, Thành, Hạnh, Vĩnh và Vũ không có đất, bản thân cũng không còn giữ chức Trưởng ấp, nhưng Tiền vẫn ký xác nhận vào các đơn xin xác nhận nguồn gốc đất, đồng thời lùi thời gian ký nhằm hợp thức hóa giấy tờ để các đối tượng sử dụng vào việc chuyển nhượng, chiếm đoạt tiền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.