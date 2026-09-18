Sáng 18/9, TAND tỉnh An Giang tuyên án các bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc cũ), Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, Mót và Hằng đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó, Mót giữ vai trò chính, Hằng là người giúp sức.

Bị cáo Mót bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hằng lãnh tổng cộng 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

HĐXX buộc hai bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 67 tỷ đồng cho các bị hại.

Trước đó, đại diện VKSND tỉnh An Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hằng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-12 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Mót bị đề nghị mức án từ 14-16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa sáng 18/9. Ảnh: KL

Chiếm đoạt hơn 67 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 - 1/2023, khi đang giữ chức Trưởng Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, Mót đã cấu kết với Hằng thực hiện hành vi lừa đảo.

Lợi dụng vị trí công tác, hiểu biết về quy hoạch và quản lý đất đai tại địa phương, Mót cùng Hằng đưa ra thông tin gian dối về việc làm giấy tờ, chuyển nhượng đất để tạo lòng tin với các bị hại.

Cáo trạng xác định, Mót và Hằng biết rõ nhiều diện tích đất tại Phú Quốc thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, do Vườn quốc gia quản lý hoặc thuộc quyền quản lý của Nhà nước, không thể sang bán hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân. Tuy nhiên, hai bị cáo vẫn nhận làm thủ tục, hứa hẹn chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền.

Qua 4 vụ việc, các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng cộng hơn 67 tỷ đồng.

Tòa tuyên án hai bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: KL

Ngoài hành vi lừa đảo, cáo trạng xác định Hằng còn thực hiện hành vi rửa tiền. Từ nguồn tiền phạm tội mà có, Hằng chuyển khoản gần 21 tỷ đồng cho người thân, người quen giữ hộ; đồng thời sử dụng tiền để thanh toán, mua bán bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.