Ngôi nhà hướng Tây, không cao tầng nhưng vẫn đủ nổi bật, tiện nghi và mát mẻ giữa mùa hè là món quà mà 4 chị em Huy (ở TPHCM) dành tặng người mẹ lớn tuổi ở quê hương Quảng Ngãi.

4 con chung tay xây nhà tặng mẹ dưỡng già

Anh Vũ Phạm Quốc Huy (quê Quảng Ngãi) là con trai lớn trong gia đình có 4 anh chị em, gồm 2 chị gái và 1 em trai. Hiện cả 4 người đều sinh sống, làm việc tại TPHCM.

Sau khi bố qua đời, mẹ anh chuyển vào Nam sống gần con cháu, hỗ trợ các con khi cần thiết.

Gần đây, biết mẹ mong muốn trở về quê nhà để nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, hàng xóm khi tuổi đã cao, anh Huy bàn bạc với các chị và em trai, quyết định chung tay xây một căn nhà cấp 4 làm quà tặng mẹ.

Các anh chị em hy vọng ngôi nhà sẽ là chốn bình yên để mẹ an hưởng tuổi già, tận hưởng cuộc sống điền viên sau nhiều năm vất vả chăm lo cho con cháu xa quê.

Ngôi nhà ấm cúng với mặt tiền nổi bật giữa các công trình xung quanh, là nơi gắn kết các thế hệ, đón những thành viên xa quê trở về

Để thuận tiện cho mẹ sinh hoạt và đi lại hàng ngày, các thành viên chọn xây nhà cấp 4 thay vì làm nhà cao tầng.

Ngôi nhà là chốn ấm áp đón họ trở về mỗi dịp lễ, Tết nên không gian sinh hoạt chung được ưu tiên thiết kế theo hướng gần gũi, tăng sự gắn kết thay vì ngăn phòng, chia tầng như các công trình thường thấy khác.

Anh Huy tiết lộ, quá trình xây dựng gặp khá nhiều khó khăn như: rào cản về khoảng cách địa lý, việc tìm kiếm vật liệu theo yêu cầu, đơn vị thiết kế và thi công biệt lập…

Chưa kể, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mới mẻ, có nhiều hạng mục khác biệt so với nhà ở truyền thống nên đội ngũ thợ xây bản địa chưa hiểu hết mong muốn mà gia chủ truyền tải.

“Thời điểm đó, tôi phải di chuyển liên tục giữa Quảng Ngãi và TPHCM để giám sát tiến độ, đồng thời trao đổi qua điện thoại với đơn vị thiết kế ở Đà Nẵng để kết nối ý tưởng.

May mắn, tôi nhận được sự tư vấn nhiệt tình của nhóm kiến trúc sư cũng như thi công vào mùa khô nên giai đoạn làm nhà vẫn có những thuận lợi nhất định”, anh nói thêm.

Nhà hướng Tây vẫn mát, bài trí nhiều món đồ gợi nhớ tuổi thơ

KTS Lê Thạc Khoát, người thiết kế công trình, cho biết ngôi nhà có diện tích xây dựng 155m², được thiết kế theo hai định hướng chính: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người mẹ lớn tuổi và hài hòa với cảnh quan địa phương.

“Ngôi nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu, các công trình lân cận xây dựng khá sát nhau. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn phong cách kiến trúc giản dị, gần gũi, với hệ mái dốc quen thuộc, tường sáng màu và nhiều cây xanh, thay vì theo đuổi hình thức cầu kỳ”, anh Khoát chia sẻ.

Khu vực sân trước, mái hiên và lối đi quanh nhà

Theo kiến trúc sư trẻ, về tổng thể, công trình được phát triển theo hướng kết hợp giữa kiến trúc nhà ở hiện đại với những yếu tố quen thuộc của nhà ở truyền thống Việt Nam.

Trong đó, khoảng sân, hiên, mái và cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trải nghiệm không gian.

Khu vực mặt tiền và hiên nhà nổi bật với hệ mái dốc màu ghi xám, kết hợp với những mảng tường trắng và chi tiết hoàn thiện mang sắc nâu ấm.

Các yếu tố được sắp xếp theo ngôn ngữ hình khối rõ ràng, tiết chế chi tiết trang trí để làm nổi bật tỷ lệ và đường nét kiến trúc.

Không gian ấm cúng từ ngoài vào trong nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu xây dựng truyền thống với cây xanh và hệ đèn vàng

Khu vực sân trước - khoảng đệm đầu tiên giữa ngôi nhà và đường phố được bài trí trồng cây lớn với tán lá rộng, tỏa bóng râm, tạo khung cảnh xanh mát, gần gũi.

Tiếp đến là lối đi và sân lát được kết hợp với các giống cây tầm thấp, tạo điểm nhấn giúp không gian tiếp cận ngôi nhà trở nên mềm mại hơn, thay vì chỉ đóng vai trò phục vụ giao thông.

Các chi tiết bài trí cách điệu tạo điểm nhấn thu hút cho công trình

Khoảng hiên đóng vai trò là không gian chuyển tiếp, giúp tạo bóng đổ và làm dịu sự tương phản giữa bên ngoài với không gian sinh hoạt bên trong.

Hệ cổng và tường rào sử dụng gam màu đỏ nâu, kết hợp chi tiết ô thoáng hình tròn, tạo điểm nhấn nhận diện cho mặt tiền.

Sự tương phản giữa sắc trắng của công trình, màu xám của mái, tông nâu ấm và màu xanh cây cối góp phần mang đến một tổng thể hài hòa nhưng vẫn đủ bắt mắt.

Khu vực phòng khách và bếp ăn thiết kế liên thông

Không gian sinh hoạt chính gồm phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 WC, có sân trong.

Để ngôi nhà thực sự là nơi nghỉ dưỡng cho mẹ, anh Huy ưu tiên thiết kế nhiều mảng xanh và bố trí các phòng đều hướng ra sân vườn.

“Đây không phải ngôi nhà được xây dựng để thể hiện sự bề thế hay khác biệt về hình thức mà là món quà các con dành tặng mẹ làm nơi an dưỡng tuổi già.

Vì vậy, thiết kế cần tìm được điểm cân bằng giữa thẩm mỹ đương đại với sự gần gũi, quen thuộc; giữa tiện nghi hiện đại và những thói quen sinh hoạt đã gắn bó với người lớn tuổi qua nhiều năm”, KTS bày tỏ.

Góc sân và khoảng vườn nhỏ là nơi thư giãn yêu thích của các thành viên

Ngôi nhà lung linh khi lên đèn

Anh Huy cho biết thêm, mọi vật liệu trong nhà đều do anh tự tay lựa chọn, hướng đến sự hoài cổ, từ viên gạch nung, nền gạch bông, những chậu đá tự nhiên cho đến những chiếc đèn lồng phong cách Hội An.

Thậm chí, anh cũng bài trí nhiều món đồ gợi nhắc tuổi thơ như: cái lu, những loại cây cảnh ba anh trồng khi còn sống…

Trước phòng thờ, anh còn thiết kế một cái hồ nước nhỏ và nuôi cá, trồng vài loài hoa… để nhớ về người ba quá cố của mình.

“Mặc dù là nhà hướng Tây nhưng khi chiều đến, tất cả mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra rất thoải mái vì không gian thoáng đãng, mát mẻ nhờ có đủ cây trái, sân vườn.

Đây không chỉ là món quà 4 chị em tôi dành tặng mẹ làm nơi an dưỡng tuổi già mà còn xem như chốn gắn kết và lưu giữ yêu thương, kỷ niệm của các thế hệ con cháu”, anh Huy chia sẻ.

Ảnh: Vu Pham Quang Huy/KATO Design