Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 14/5, ông Lê Đức Anh - Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, nhiều nhà chờ xe buýt trên địa bàn bị biến thành nơi buôn bán, tập kết rác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trải nghiệm của hành khách.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng) đã liên tục gửi văn bản kiến nghị các địa phương xử lý. Tuy nhiên, hiện nay chưa có cơ chế phản hồi bắt buộc nên trung tâm không theo dõi được kết quả xử lý thực tế.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu và vệ sinh toàn bộ hệ thống hạ tầng xe buýt, bao gồm hơn 4.000 điểm dừng trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm diễn biến phức tạp và có xu hướng tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, chợ tự phát hoặc nơi có hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.

Lý giải nguyên nhân vấn đề không được xử lý dứt điểm, ông Lê Đức Anh chỉ ra bất cập trong phân công trách nhiệm.

"Trung tâm Quản lý giao thông công cộng chỉ có thẩm quyền quản lý, vận hành và duy tu hạ tầng xe buýt, không có quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong khi đó, việc dẹp lấn chiếm, xử lý buôn bán tự phát hay tập kết rác trái phép thuộc thẩm quyền của UBND phường, xã và các lực lượng chức năng tại địa bàn", ông Lê Đức Anh nhận định.

Hình ảnh nhếch nhác tại một trạm chờ xe buýt trên đường Điện Biên Phủ (TPHCM)

Về giải pháp trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ đẩy mạnh duy tu, sửa chữa và xóa quảng cáo trái phép tại các nhà chờ, trụ dừng; nghiên cứu mẫu nhà chờ mới hiện đại, đủ tiện ích; tăng cường phối hợp với UBND phường, xã và PC08 xử lý vi phạm tại các điểm nóng, đồng thời chủ động tiếp nhận phản ánh từ hành khách và lái xe để kịp thời xử lý.

Ngoài ra, trung tâm đã đề xuất Sở Xây dựng kiến nghị thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý trực tiếp tại khu vực nhà chờ, đồng thời thiết lập cơ chế phản hồi kết quả xử lý.