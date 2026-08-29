Ngày 26/7/2018, NSƯT Thanh Hoàng qua đời sau thời gian điều trị ung thư, hưởng dương 55 tuổi, để lại vợ - nhà tạo mẫu tóc Phương Đào và 2 con trai là Tuấn Khương (sinh năm 1998), Tuấn Khôi (sinh năm 2000). Sau khi chồng mất, Phương Đào tiếp tục sống và làm việc tại nhà, nuôi 2 con khôn lớn.

Khoảng năm 1996, thấy Phương Đào vất vả tìm mặt bằng mở tiệm làm tóc, Thanh Hoàng thương vợ nên dồn tiền mua ngôi nhà này. Nhà có diện tích chiều ngang 3m, dài 14m, kết cấu gồm 1 trệt, 3 lầu và 1 tầng thượng.

Chuyên gia nhận định dù bề ngang hẹp nhưng với vị trí mặt tiền đường Võ Thị Sáu, TPHCM - trục đường huyết mạch phường Xuân Hòa, bất động sản này có giá trị dao động từ 14-17 tỷ đồng, có tính thanh khoản cao và giữ giá tốt trước biến động kinh tế.

Phòng làm việc của cố NSƯT Thanh Hoàng ở lầu 4 ngày trước hiện là phòng thờ. Ảnh: Helen Thanh Hòa

Phương Đào sử dụng tầng trệt cùng nửa lầu 1 để làm nghề tạo mẫu tóc và trang điểm. Ngôi nhà hiếm hoi có 2 cầu thang vì người chủ trước khó tính, yêu cầu có lối đi lên riêng.

Phương Đào sống ở lầu 2 còn lầu 3 là phòng ngủ của vợ chồng chị ngày xưa. Mỗi ngày, chị vào phòng quét dọn, lau chùi nhưng giữ mọi thứ, từ những chiếc áo vest, mũ beret, thắt lưng... của Thanh Hoàng đến cây piano, bình hoa, bức liễn Dạ cổ hoài lang như vị trí vốn dĩ.

Căn phòng ở lầu 3 cũng cất giữ phần lớn album ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng từ thời son rỗi, kết hôn, sinh con, các sự kiện, đám tiệc, ảnh chụp cùng người quen, văn nghệ sĩ... đến album đám tang của Thanh Hoàng.

Phòng ngủ của vợ chồng cố NSƯT Thanh Hoàng ở lầu 3 được chị Đào giữ nguyên. Ảnh: Helen Thanh Hòa

Tầng thượng - lầu 4 ngày trước là nơi Thanh Hoàng làm việc. Không gian ở đây nhiều nắng, yên tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của nhà mặt tiền, phù hợp để ông sáng tác kịch bản. Sau này, Phương Đào tận dụng 3 gian phòng tầng này làm kho cất băng đĩa, ghi chép, di ảnh của Thanh Hoàng; phòng giặt đồ và phòng thờ.

Mấy năm nay, Phương Đào duy trì thói quen thắp nhang 2 lần/ngày, mỗi lần 4 cây cho bàn thờ Phật, cha mẹ và chồng quá cố; sau đó nán lại trò chuyện với di ảnh chồng vài phút vài phút mới rời đi.

Chồng mất, 2 con du học, nhiều năm nay Phương Đào sống cùng người giúp việc, các phòng hầu như bỏ trống, thỉnh thoảng là nơi khách đến chơi nhà hoặc học trò chị ở lại qua đêm.

Phương Đào là nhà tạo mẫu tóc, trang điểm; nhiều nghệ sĩ như Ái Như, Thành Lộc... là khách "ruột". Ảnh: FBNV

Hiện tại, Phương Đào vẫn sống và làm việc tại nhà. Bên cạnh thu nhập từ công việc trang điểm, tạo mẫu tóc, chị luôn đau đáu tìm cách kiếm tiền, xoay xở đủ đường để lo cho 2 con đang du học.

Vài năm trước, từng người có người hỏi mua nhà giá cao nhưng Phương Đào không bán. Chị vừa muốn giữ nhà làm kỷ niệm, vừa duy trì sinh kế cho bản thân.

Năm tháng chật vật nhất qua đi, cuộc sống Phương Đào hiện ổn định, công việc phát triển tốt. Các con chị cũng đã tốt nghiệp, đi làm.