Theo cáo buộc, ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của con trai có trong các tài khoản, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt.

Cụ thể, ông Thắng ra các ngân hàng, rút hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản và sổ tiết kiệm. Sau đó, ông đem 45 tỷ đồng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến; gửi một đồng nghiệp 20 tỷ đồng; gửi em đồng hao 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Bà cho số USD, vàng này cùng với tiền mặt, vàng đang có sẵn trong nhà vào 2 balo và 1 vali có khóa mã số.

Bà Liễu mang vali đựng tiền, vàng đi gửi ở nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột ông Thắng). Còn 2 chiếc balo bên trong có 5,7 tỷ đồng và 134 miếng vàng cùng 100 ngàn USD, bà Liễu mang gửi Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng mình đi ra ngân hàng để mở 2 sổ tiết kiệm mang tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản trên đã bị CQĐT khám xét và tạm giữ theo quy định.

Mr Pips khoe tiền bạc, sự giàu có trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có

Trong số 188 người bị truy tố vì liên quan đến vụ án, Phó Đức Tuấn (một người cháu khác của ông Phó Đức Thắng) bị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Cáo buộc cho rằng, Phó Đức Tuấn biết rõ việc Phó Đức Nam đã bị CQĐT khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng mà ông Thắng nhờ Tiến giữ hộ là tiền do Nam phạm tội mà có.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn nhận số tiền nêu trên của ông Thắng rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc, sau đó Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu cơ quan Công an hỏi thì trình bày số tiền trên là tiền ông Thắng vay bà Lộc.

Việc này nhằm mục đích để quản lý, giữ tiền hộ ông Thắng, không để CQĐT xác minh, thu giữ.

CQĐT xác định, Phó Đức Tú, là em trai của Phó Đức Nam, đứng tên một số tài sản cho anh trai. Trong khi bố mẹ và anh trai bị truy tố, hiện Phó Đức Tú đã xuất cảnh. CQĐT chưa lấy được lời khai của Tú, tài liệu điều tra thu thập được cũng chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Phó Đức Tú.

Đối với chị Hoàng Thị Thủy, là vợ của Phó Đức Tiến (cháu của ông Phó Đức Thắng), CQĐT cho rằng, chị Thủy được vợ chồng ông Phó Đức Thắng gửi nhờ 20 tỷ đồng tiền mặt, 2 chiếc balô, nhưng khi CQĐT khám xét, Thủy mới biết bên trong 2 balo này có chứa vàng và USD.

Theo CQĐT, chị Thủy không biết nguồn gốc số tiền, vàng, không biết đó là tài sản do phạm tội mà có. Tài liệu điều tra thu thập được không đủ căn cứ xử lý đối với chị Thủy.

Ngoài ra, ông Thắng còn gửi anh Nguyễn Danh Thọ quản lý hộ 20 tỷ đồng, bà Liễu gửi bà Đậu Thị Lan quản lý hộ 15 tỷ đồng. CQĐT xác định, anh Thọ và bà Lan không biết nguồn gốc số tiền trên nên không xử lý cả hai người này.

Đối với anh Nguyễn Duy Huy Tình và vợ là Lê Thị Nhung cũng được bà Liễu gửi nhờ valy bên trong có 240 miếng vàng, 1 cọc tiền mặt mệnh giá 500 ngàn đồng và 4.000 tờ 100 USD. Cáo trạng xác định, 2 người này không biết trong valy có tài sản gì, cũng không biết số tiền mặt là tài sản do phạm tội mà có nên không đề cập xử lý đối với vợ chồng ông Tình.

Bố của Phó Đức Nam còn gửi nhờ một đồng nghiệp cầm hộ 20 tỷ đồng. CQĐT cũng cho rằng người này cầm tiền hộ ông Phó Đức Thắng mà không biết nguồn gốc số tiền đó nên không có căn cứ để xử lý.