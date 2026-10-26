Chiều 26/10, chủ tọa phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) yêu cầu lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp tạo điều kiện để luật sư tiếp xúc với thân chủ, nếu bảo đảm an ninh.

Chiều 26/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu chuyển sang phần công bố cáo trạng.

Trước đó, trong phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho hay, đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Có 919 người bị hại được triệu tập đến tòa, trong đó gần 140 người có đơn xin vắng mặt.

HĐXX nhận được đơn xin bào chữa cho các bị cáo của 201 luật sư. Trong số các bị cáo, có Hoàng Thị Thúy từ chối luật sư.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Cáo buộc cho rằng, quá trình làm việc cho Phó Đức Nam, bị cáo Hoàng Thị Thúy đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương là hơn 491 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 885 triệu đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng hơn 22 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, luật sư Lê Thị Hồng Vân, người bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam đề nghị HĐXX công bố danh sách 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để nếu cần, luật sư sẽ đề nghị HĐXX triệu tập thêm.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: CTV

Luật sư cũng đề nghị được tiếp xúc với thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Nam, dưới sự giám sát của cảnh sát bảo vệ tư pháp.

Trước yêu cầu của luật sư, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà yêu cầu cảnh sát bảo vệ tư pháp trong điều kiện an ninh cho phép, có thể cho các luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình.

Thẩm phán Trần Nam Hà cho hay, đối với đề nghị được cập nhật danh sách các cơ quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, các luật sư có thể gặp thư ký tòa để được cung cấp.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Về các ý kiến khác, đại diện VKS cho rằng, việc vắng mặt những người tham gia tố tụng là những người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử do trước đó CQĐT đã lấy lời khai của những người này. Hơn nữa, phiên tòa kéo dài trong 15 ngày, nếu cần thiết, có thể triệu tập sau. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Tiếp tục làm rõ vụ án ở giai đoạn 2

Quá trình điều tra vụ án này, ngày 4/6/2026 Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra làm rõ các vấn đề sau: Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị can đang bỏ trốn gồm: Isik Uran; Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Vũ Thị Phương Hằng và Nghiêm Quốc Chính.

Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: CTV

Hành vi của các đối tượng chưa xác định thông tin lai lịch; đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Zalo chưa xác định nhân thân, lai lịch liên hệ với các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Hành vi của các đối tượng làm việc trong Tổ pháp chế, bảo vệ: Triệu Khắc Trực, Mai Thanh Sự, Nguyễn Xuân Quyết.

Hành vi của 1.587 đối tượng làm việc tại các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ khác; hành vi của đối tượng Hoàng Anh Tú (chưa xác định được) quản lý văn phòng IQX.

Ngoài ra, CQĐT cũng tách hành vi của nhiều đối tượng khác để tiếp tục điều tra, làm rõ, trong đó có hành vi của Trần Quang Vinh (lái xe của Phó Đức Nam) và Phó Đức Tú (SN 2000, em của Mr Pips).