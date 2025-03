Ở tuần thứ 2 công chiếu, Nhà gia tiên của Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi tiếp tục không có đối thủ ngoài phòng chiếu. Sau khi cán mốc 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, lọt Top 5 phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại với bán 1 triệu vé sau tuần đầu khởi chiếu, Nhà gia tiên đang thẳng tiến tới mốc 200 tỷ đồng với tốc độ đáng nể.

Cảnh trong phim "Nhà gia tiên". Ảnh: CJ HK

Theo thống kê của Box Office Vietnam, riêng 3 ngày cuối tuần qua, phim thu về 43,5 tỷ đồng với gần nửa triệu vé bán ra từ hơn 11 nghìn suất chiếu. Tính đến sáng 3/3, Nhà gia tiên đã cán mốc 187 tỷ đồng, bỏ xa doanh thu của các đối thủ còn lại trong bảng xếp hạng.

Phim tài liệu ca nhạc Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng dù lên ngôi á quân phòng vé nhưng chỉ thu 8,1 tỷ dịp cuối tuần qua. Cộng cả doanh thu chiếu sớm, phim đạt 12 tỷ, con số không quá cao so với sức nóng của show và concert Anh trai say hi trước đó.

Đứng thứ 3 phòng vé là tác phẩm mới ra rạp Cưới ma: Hiến mẹ cho quỷ. Tuy phim kinh dị này chỉ đạt 5 tỷ đồng. Bất ngờ nhất là Hố tử thần (Interstellar) dù đã ra rạp 10 năm trước nhưng khi trở lại rạp chiếu với định dạng IMAX vẫn đạt doanh thu ấn tượng 4,8 tỷ đồng dịp cuối tuần qua.

Phim hoạt hình "Lạc trôi" chính thức công chiếu rộng rãi cuối tuần này.

Trong khi đó, phim hoạt hình Lạc trôi dù chiếu sớm nhưng cũng đã có khán giả. Kiệt tác điện ảnh giành Quả cầu vàng 2025 đạt 2,3 tỷ đồng dịp cuối tuần qua. Các phim Tết Nụ hôn bạc tỷ, Bộ tứ báo thủ và Đèn âm hồn giảm mạnh về doanh thu và được dự đoán sẽ sớm rời rạp.