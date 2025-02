Loạt "anh trai" cùng các nghệ sĩ khách mời như Juky San, Pháo, Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Kaity Nguyễn, Diễm Hằng Lamoon… tham dự sự kiện công chiếu bộ phim tài liệu Anh trai say hi - Kẻ phản diện tạo nên người hùng tại TPHCM.

Các 'anh trai' tại sự kiện.

Các gương mặt được cho là sẽ xuất hiện ở 'Em xinh say hi' tham dự buổi công chiếu.

Trước khi chính thức khởi chiếu vào tối 26/2, phim có hơn 45.000 vé đặt trước, trở thành phim về concert có lượt đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 tiếng, các tiết mục nổi bật như Catch me if you can, Sao hạng A, Walk, Tình đầu quá chén, I'm thinking about you... được đưa lên màn ảnh rộng với nhiều góc quay đặc biệt. Phim khai thác những khoảnh khắc ấn tượng trong 4 đêm concert tại TP.HCM và Hà Nội, cùng hình ảnh chân thật, gần gũi của 30 "anh trai".

Các nghệ sĩ lần đầu trải lòng về việc từng bị hoài nghi khi tham gia chương trình, áp lực liên tục sản xuất nhạc, tập vũ đạo, ghi hình. HIEUTHUHAI lo Anh trai say hi không thành công, từng tranh cãi với ban tổ chức về format để chương trình hợp lý hơn.

Rhyder tâm sự, suốt 10 năm nhìn ra điểm mạnh của đồng đội nhưng không nhận ra thế mạnh của chính mình. Các "anh trai" đã giúp anh tìm thấy điều đó.

Một số phân cảnh trong phim.

Sau khi xem phim, HIEUTHUHAI xúc động vì tác phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Rapper coi đây là kết quả sau những ngày khó khăn, hoài nghi bản thân của 30 "anh trai". "Tại concert, tôi đã tự hào. Sau khi xem phim, cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn", anh chia sẻ.

Rhyder hạnh phúc khi lần đầu thấy mình trên màn ảnh rộng, một ước mơ từ bé mà anh chưa từng nghĩ sẽ thành hiện thực. Bộ phim ghi lại những khoảnh khắc, góc nhìn anh chưa từng chứng kiến. Rapper tự hào khi 30 "anh trai" cùng tỏa sáng, đồng hành đến hiện tại.

Quang Hùng MasterD cho biết Anh trai say hi cho anh cơ hội thử những điều chưa từng làm. Nam ca sĩ xúc động khi chứng kiến nỗ lực của đồng đội, hình ảnh khán giả khóc vì yêu thương 30 "anh trai". Anh thừa nhận từng thấy bản thân "tệ" trước khi tham gia chương trình.

"Anh trai say hi như tấm gương phản chiếu cuộc đời tôi, giúp tôi nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Kẻ phản diện trước mặt tôi cũng chính là tôi. Tôi sẽ cố gắng vượt qua hắn", anh chia sẻ.

