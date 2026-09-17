Ngày 17/9, theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau nhiều ngày mưa, đặc biệt là trận mưa lớn đêm 16/9, đường Hoàng Tùng chìm trong "biển nước".

Nước ngập trên đường Hoàng Tùng.

Hàng loạt căn biệt thự liền kề, đơn lập khang trang bị nước bao quanh, nhiều khu vực gần như bị cô lập. Nước tràn vào hầm để xe, người dân phải tìm cách di chuyển tài sản lên nơi cao.

Nhiều người sống tại đây cho biết tình trạng cứ mưa lớn là ngập đã trở nên quen thuộc nhưng không ngờ lần này nước dâng nhanh và sâu đến vậy.

Chị Nguyễn T.V., người dân sống trên đường Hoàng Tùng, cho biết gia đình đã chủ động be bờ, ngăn nước suốt đêm nhưng không thể chống chọi với lượng nước quá lớn.

“Biết mưa là ngập nên gia đình tôi be bờ, đắp đập cả đêm. Nhưng mưa quá lớn, nước vẫn tràn vào hầm để xe, có lúc ngập đến 1,5-2m. Đang be bờ thì bất ngờ bờ bị vỡ. May mọi người kịp chạy ra ngoài, nếu không rất nguy hiểm”, chị T.V. kể.

Dù che chắn thế nào nước vẫn tràn vào hầm để xe của các căn biệt thự.

Tại một siêu thị trên đường Hoàng Tùng, ông Nguyễn T.H. (nhân viên bảo vệ) cho biết mọi người đã chia nhau tìm cách ngăn nước nhưng bất thành.

“Khi nước dâng, chúng tôi phải nhanh chóng chuyển đồ đạc trong hầm ra ngoài, đưa lên chỗ khô ráo. Nếu để lâu thì tài sản hư hỏng hết”, ông T.H. nói.

Anh Vũ Tiến D. cho biết gia đình liên tục dùng máy bơm để hút nước khỏi hầm nhưng hiệu quả không đáng kể.

“Nước vào thì bơm ra, nhưng lượng nước ngày càng nhiều. Bơm ra đường cũng không ăn thua vì bên ngoài đã như cái ao lớn, nước không biết thoát đi đâu”, anh D. chia sẻ.

Người dân be bờ, ngăn nước tràn vào hầm để xe.

Dù đã quen với cảnh ngập mỗi khi mưa lớn nhưng nhiều người vẫn không khỏi xót xa khi chứng kiến tài sản bị ngâm trong nước.

“Nhìn tài sản bị ngập nước, ai cũng xót ruột. Đã ở đây thì ngập đành phải chịu, nhưng vào mùa mưa thực sự rất khổ. Ra vào nhà còn khó khăn, nói gì đến chuyện đi làm”, một người dân chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã An Khánh cho biết chính quyền địa phương đã liên tục huy động máy bơm để tiêu thoát nước.

Nước ngập khiến việc kinh doanh của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo vị lãnh đạo, các máy bơm tại trạm Đào Nguyên đều đang hoạt động hết công suất nhưng lượng nước đổ về quá lớn nên tình trạng ngập chưa thể giải quyết ngay.

“Chỉ khi trời ngừng mưa, khoảng 2 giờ sau nước trên đường mới rút hết”, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã An Khánh cho biết.

Cũng theo vị này, nếu mưa tiếp tục kéo dài, máy bơm sẽ phải vận hành liên tục để tiêu nước. Tuy nhiên, khi lượng nước đổ về vượt khả năng tiêu thoát, khu vực vẫn có nguy cơ tiếp tục ngập.