Chiều nay (11/10), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả thiên tai tại 2 xã Trung Giã và Đa Phúc.

Ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư xã Trung Giã, cho biết đến đầu giờ chiều nay, địa bàn vẫn còn 7 thôn bị ngập, nhưng dự kiến đến chiều mai (12/10) nước sẽ cơ bản rút hết.

Hôm nay, công tác cứu trợ và cung cấp nhu yếu phẩm được tập trung tối đa; từ ngày mai, xã sẽ chuyển trọng tâm sang vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chuẩn bị điều kiện để học sinh trở lại trường học.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: N. Huyền

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại báo cáo, do ảnh hưởng bão số 11, toàn khu vực có 11.790 hộ (hơn 43.000 người) bị ảnh hưởng (Trung Giã là 4.042 hộ với 16.417 người; Đa Phúc 1.713 hộ với 7.310 người). Trong đó, có 3.751 hộ với 19.714 người phải sơ tán (Trung Giã là 997 hộ với 3.990 người; Đa Phúc là 1.511 hộ với 6.509 người).

Lũ lớn gây sạt trượt bờ bao, ngập 11,97km đê bối, tràn 7,5km đê hữu Cầu (đê cấp 3), cùng nhiều sự cố mạch sủi, lún sụt, hư hỏng kênh, cống và trạm bơm.

Ông Đại cho biết thêm, hiện mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ đang rút. Sở đã triển khai phương án tiêu thoát nước, vận hành 5 trạm bơm lớn nhằm hạ thấp mực nước trong khu dân cư và giao thông trong khoảng 40 giờ.

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đến trưa nay, tại hai thôn An Lạc và Hòa Bình (xã Trung Giã) vẫn còn một số điểm ngập sâu khoảng 1,5m, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Đoạn đường sắt bị vỡ nền đường, nước tràn qua tại xã Trung Giã, Hà Nội. Ảnh: N. Huyền

Hiện 10 thôn còn lại của xã này nước đã rút, môi trường bước đầu được đảm bảo; lực lượng dân quân và đoàn thể đang tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khử khuẩn khu dân cư.

Tại xã Đa Phúc, tình hình úng ngập trong khu dân cư cũng vẫn còn ở một số thôn. Những vùng ngập lụt, lực lượng chức năng tăng cường ứng trực, hỗ trợ người dân di chuyển, cung cấp lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chia sẻ sự bất tiện với người dân

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch TP Trần Sỹ Thanh chia sẻ với cuộc sống bất tiện của người dân 2 xã Trung Giã và Đa Phúc cũng như một số nơi trong nội đô những ngày qua phải sống trong cảnh ngập lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10-11.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định, hiếm khi thành phố phải đối mặt với một đợt thiên tai kép như vừa qua, khi bão chồng bão tạo ra hoàn lưu gây mưa rất lớn. Ông cho rằng, cơn bão số 10 là một “bài kiểm tra” đối với năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cũng là phép thử đầu tiên cho mô hình phòng thủ dân sự mới được triển khai từ ngày 1/8.

Dù thừa nhận thành phố còn bị động trong công tác ứng phó với tình trạng ngập úng do bão số 10, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh rằng đây là một trận bão lớn, mưa đến nhanh và diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho việc xử lý ban đầu.

“Trận mưa quá lớn, đến mức tại thời điểm đó, tôi cho rằng gần như không ai có thể tiếp cận, hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người đều đang ở các vị trí khác nhau trên toàn thành phố, đành phải chịu. Chúng ta đã bị động ngay từ khâu dự báo, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh”, ông nói.

Ông Thanh nói thêm: "Chúng ta đã họp rút kinh nghiệm rất sâu sắc. Vì vậy, thành phố đã có kế hoạch chuẩn bị cho bão số 11. Qua đó, tôi đánh giá đạt được kế hoạch, toàn thành phố chủ động ứng phó với mưa bão".

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh (áo xanh tím than) kiểm tra hiện trạng đê Tân Hưng đi qua xã Đa Phúc. Ảnh: N. Huyền

Nói về những nhiệm vụ trước mắt, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị y tế, môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ để tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, ông Thanh nhấn mạnh, cần ưu tiên quan tâm, hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương, bảo đảm mọi người dân đều được an toàn, có nơi ở, có lương thực, nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Về vấn đề cấp thoát nước, tiêu thoát nước ở nội đô và ngoại thành, Chủ tịch TP Trần Sỹ Thanh chỉ đạo: “Sau đợt này, những công trình nào, phần việc nào thuộc dạng cấp bách thì đề nghị các đơn vị chuyên môn trình để UBND TP xem xét, quyết định triển khai ngay, đặc biệt là hệ thống thoát nước nội đô và một số công trình ở ngoại thành”.