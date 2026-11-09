Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

08/11  19:15

 Thể Công 1-1 Thanh Hóa

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

08/11  21:00

 Brighton 2-0 Brentford

FPT Play
Crystal Palace 1-3 Liverpool

FPT Play
Ipswich 1-2 Bournemouth

FPT Play
Sunderland 1-0 Chelsea

FPT Play

08/11  23:30

 MU 4-4 Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA LA LIGA 2026/27 – VÒNG 12

08/11  20:00

 Elche 0-2 Real Betis

On Football, SCTV15

08/11  22:15

 Sociedad 1-0 Rayo Vallecano

On Football, SCTV15

09/11  00:30

 Celta Vigo 0-0 Levante

SCTV22
Villarreal 2-0 Getafe

09/11  03:00

 Atletico Madrid 1-2 Barcelona

On Football, SCTV15

 VĐQG ITALIA SERIE A 2026/27 – VÒNG 11

08/11  18:30

 Napoli 1-1 Lazio

MyTV

08/11  21:00

 Genoa 1-2 AC Milan

MyTV
Monza 0-1 Atalanta

MyTV

09/11  00:00

 Inter Milan 2-0 Como

MyTV

09/11  02:45

 Fiorentina 2-2 Juventus

MyTV

VĐQG ĐỨC BUNDESLIGA 2026/27 – VÒNG 9

08/11  21:30

 Cologne 1-2 Leverkusen

08/11  23:30

 Freiburg 2-0 Union Berlin

09/11  01:30

 Hoffenheim 2-1 Schalke 04

VĐQG PHÁP LIGUE 1 2026/27 – VÒNG 10

08/11  21:00

 Rennes 1-2 Lille

On Sports News

08/11  23:15

Angers 0-2 Nice

Le Havre 0-2 Lorient

Le Mans 1-1 Monaco

On Sports +

Brest 2-0 Lyon

On Sports News

09/11  02:45

 Lens 1-2 Marseille

On Sports News
Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác từ các giải đấu trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

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