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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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08/11 19:15
|Thể Công 1-1 Thanh Hóa
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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08/11 21:00
|Brighton 2-0 Brentford
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FPT Play
|Crystal Palace 1-3 Liverpool
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FPT Play
|Ipswich 1-2 Bournemouth
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FPT Play
|Sunderland 1-0 Chelsea
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FPT Play
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08/11 23:30
|MU 4-4 Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA LA LIGA 2026/27 – VÒNG 12
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08/11 20:00
|Elche 0-2 Real Betis
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On Football, SCTV15
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08/11 22:15
|Sociedad 1-0 Rayo Vallecano
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On Football, SCTV15
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09/11 00:30
|Celta Vigo 0-0 Levante
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SCTV22
|Villarreal 2-0 Getafe
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09/11 03:00
|Atletico Madrid 1-2 Barcelona
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA SERIE A 2026/27 – VÒNG 11
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08/11 18:30
|Napoli 1-1 Lazio
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MyTV
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08/11 21:00
|Genoa 1-2 AC Milan
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MyTV
|Monza 0-1 Atalanta
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MyTV
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09/11 00:00
|Inter Milan 2-0 Como
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MyTV
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09/11 02:45
|Fiorentina 2-2 Juventus
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MyTV
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VĐQG ĐỨC BUNDESLIGA 2026/27 – VÒNG 9
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08/11 21:30
|Cologne 1-2 Leverkusen
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08/11 23:30
|Freiburg 2-0 Union Berlin
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09/11 01:30
|Hoffenheim 2-1 Schalke 04
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VĐQG PHÁP LIGUE 1 2026/27 – VÒNG 10
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08/11 21:00
|Rennes 1-2 Lille
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On Sports News
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08/11 23:15
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Angers 0-2 Nice
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Le Havre 0-2 Lorient
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Le Mans 1-1 Monaco
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On Sports +
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Brest 2-0 Lyon
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On Sports News
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09/11 02:45
|Lens 1-2 Marseille
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On Sports News
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