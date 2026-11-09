MU tạo nên những con số thống kê tệ hại, ở cả Cúp C1 lẫn Ngoại hạng Anh, với trận hòa 4-4 Aston Villa. Lãnh đạo CLB họp gấp quyết số phận Michael Carrick.

Teamtalk cho hay, lãnh đạo MU tổ chức họp khẩn tại đại bản doanh Carrington để chốt sa thải Michael Carrick, hoặc tiếp tục ‘sống trong sợ hãi’ cùng vị thuyền trưởng 45 tuổi.

Sau trận thua 0-2 Chelsea, MU cho Michael Carrick 2 trận để cứu công việc của mình ở Old Trafford. Và mặc dù, ‘Quỷ đỏ’ đã thắng ngược 3-2 AS Roma (Cúp C1), cũng như vừa hòa điên rồ Aston Villa 4-4, nhưng người hâm mộ vẫn đang rất chóng mặt với thầy trò Carrick.

Lãnh đạo MU họp khẩn quyết định số phận HLV Michael Carrick trong những giờ tới. Ảnh: Teamtalk

Thực tế, 1 điểm có được từ trận hòa đoàn quân Unai Emery không giúp MU thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu.

Với kết quả này, Carrick trở thành HLV đầu tiên trong 40 năm dẫn dắt MU đến vị trí… xuống hạng (3 đội cuối bảng).

Không chỉ vậy, dù thắng AS Roma giữa tuần qua tại Champions League, ‘Quỷ đỏ’ vẫn lập thành tích buồn khi để đại diện Serie A trở thành đội bóng ghi được 2 bàn nhanh nhất tại Old Trafford trong một giải đấu lớn ở châu Âu.

Mới nhất, Aston Villa ‘xát muối’ thêm vào những con số thống kê tệ hại của MU: trở thành đội nhanh nhất dẫn trước Man đỏ 2-0 (chỉ sau 3 phút 40 giây) trong một trận đấu Ngoại hạng Anh.

MU do Michael Carrick dẫn dắt lúc này trong thật khốn khổ và chịu đựng. Điều đó khiến các sếp bự CLB không khỏi đau đầu và họ phải đưa ra quyết định về tương lai của thuyền trưởng này trong những giờ tới.

Nguồn trên khẳng định, giám đốc bóng đá Jason Wilcox sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc sa thải Carrick hay là không, sau khi họp khẩn với ban lãnh đạo MU.

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