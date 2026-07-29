Tọa lạc tại vị trí đắc địa khu vực Cầu Giấy số 75 Trần Thái Tông, chi nhánh mới được xem là chi nhánh chủ lực của Tohoku. Với định hướng trở thành điểm đến dành cho những khách hàng yêu mến ẩm thực Nhật Bản, công trình được đầu tư đồng bộ từ kiến trúc, không gian đến chất lượng dịch vụ.

Nhà hàng toạ lạc tại vị trí đắc địa khu Cầu Giấy - 75 Trần Thái Tông

Không gian mang dấu ấn nghệ thuật riêng

Lấy cảm hứng từ vùng đất Tohoku - miền Đông Bắc Nhật Bản, không gian được thiết kế theo tinh thần hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, ánh sáng và vật liệu. Những mảng bê tông xuyên sáng tạo nên hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc trên nền không gian sang trọng, để ánh sáng len lỏi qua từng đường vân như một nhịp thở nhẹ nhàng, mang đến cảm giác vừa tĩnh tại vừa giàu cảm xúc.

Nghệ thuật sơn mài thủ công hiện diện trong từng lớp không gian, từ trần, vách tường đến mặt bàn và các chi tiết hoàn thiện, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Tohoku. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ thiết kế hiện đại mang đến một không gian sang trọng, nơi mỗi góc nhỏ đều khơi gợi cảm hứng và làm trọn vẹn hành trình thưởng thức ẩm thực.

Không gian nhà hàng được thiết kế theo tinh thần Nhật Bản đương đại

Bên cạnh không gian chung, Tohoku 75 Trần Thái Tông còn sở hữu hệ thống phòng VIP với thiết kế sang trọng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tiếp khách, gặp gỡ đối tác đến tổ chức tiệc gia đình hay các buổi gặp gỡ riêng tư. Các phòng có sức chứa linh hoạt từ 6 đến 36 khách, được bố trí hợp lý để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái trong suốt trải nghiệm.

Chất lượng món ăn là nền tảng của thương hiệu

Tại Tohoku, chất lượng món ăn luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Mỗi nguyên liệu đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Nhật Bản, kết hợp cùng quy trình chế biến chuẩn mực để giữ trọn hương vị nguyên bản. Từ những món sushi, sashimi đến các món ăn truyền thống, mỗi món ăn đều được hoàn thiện với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, mang đến trải nghiệm ẩm thực hài hòa và tinh tế.

Nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng Nhật Bản

Sự chuyên nghiệp được thể hiện trong từng trải nghiệm

Bên cạnh không gian và chất lượng ẩm thực, Tohoku chú trọng xây dựng trải nghiệm dịch vụ theo tinh thần hiếu khách Nhật Bản - Omotenashi. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, luôn quan tâm đến từng chi tiết trong suốt hành trình dùng bữa nhằm mang đến sự thoải mái và chỉn chu cho thực khách.

Với Tohoku, một bữa ăn không chỉ được tạo nên từ những món ăn được chế biến kỹ lưỡng mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa không gian, chất lượng phục vụ và những trải nghiệm được chăm chút trong từng khoảnh khắc.

Buổi lễ khai trương quy tụ đông đảo khách mời, đối tác, KOC và đặc biệt là sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Thụy Vân. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm nổi bật như nghi thức mổ cá ngừ đại dương trực tiếp, tham quan không gian mang đậm tinh thần Nhật Bản đương đại, thưởng thức những món ăn đặc trưng của Tohoku và giao lưu cùng các khách mời. Chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc mà còn giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn về tinh thần và bản sắc mà Tohoku theo đuổi.

Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu - MC Thuỵ Vân tham dự sự kiện khai trương

và công bố nhà hàng Flagship Tohoku

Tohoku Japanese Restaurant - Chuỗi nhà hàng Nhật cao cấp

Chi nhánh Nghệ An: Số 57, đường V.I. Lê - Nin, phường Vinh Phú, Nghệ An.

Chi nhánh Hải Phòng: Lô 28A, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP Hải Phòng

Chi nhánh TP.HCM: Tầng B3 (27A - 27C) Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn

Chi nhánh Hà Nội: 75 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, Hà Nội

(Nguồn: Tohoku Japanese Restaurant)