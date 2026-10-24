Vở diễn 'Đạo học' của Nhà hát Chèo Hà Nội và 'Người con gái Hà Nội' của Nhà hát Kịch nói Quân đội đã xuất sắc giành huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.

Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 bế mạc, khép lại 10 ngày biểu diễn và giao lưu nghệ thuật sôi nổi.

Diễn ra từ ngày 14-23/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng cho đại diện Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Với chủ đề Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô, liên hoan quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, hơn 200 nghệ sĩ đến từ 3 miền đất nước, trình diễn 15 vở thuộc sáu loại hình: Kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Ban tổ chức đã trao 2 huy chương Vàng cho vở diễn Đạo học của Nhà hát Chèo Hà Nội và Người con gái Hà Nội của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Ba vở nhận huy chương Bạc là Khoảng trời con gái của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, Lời của tre của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Cuốn truyện bị đốt của Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ban tổ chức trao huy chương Bạc.

Ở hạng mục cá nhân, BTC trao 23 huy chương Vàng và 37 huy chương Bạc cho các diễn viên. Những giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc được trao ở các hạng mục Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các lực lượng nghệ thuật trong quá trình hình thành và hoàn thiện tác phẩm.

BTC cũng trao giải Tác phẩm ấn tượng về đề tài thanh niên xung phong cho vở Huyền thoại tuổi thanh xuân (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương).

Vẫn còn lễ hội hóa sân khấu

Phát biểu bế mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định, các tác phẩm tham dự đã đem đến cho khán giả những câu chuyện giàu cảm xúc về lịch sử, dân gian và đời sống đương đại; nhiều tác phẩm đề cao tinh thần nhân văn, khơi gợi ký ức, khát vọng trong cuộc sống mới, đồng thời khắc họa tinh thần quả cảm, kiên cường của những con người bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, giữ gìn trời biển, biên cương Tổ quốc và xây dựng đất nước.

"Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, sân khấu cần tập trung trí lực cho đổi mới sáng tạo, tìm kiếm hướng đi phù hợp để phát huy giá trị nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng", NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho rằng, hình ảnh 15 đêm diễn luôn kín chỗ, nhiều khán giả phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì hết chỗ là minh chứng rõ nét cho sức hút của sân khấu. Theo ông, đây vừa là niềm tự hào vừa đặt ra trách nhiệm đối với người làm nghề để tiếp tục tạo ra những tác phẩm đủ sức thuyết phục để khán giả tìm đến rạp.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Một số kịch bản còn sơ sài, thiếu đầu tư; việc đẩy những mặt tiêu cực lên mức cực đoan đôi khi tạo cảm giác phi lý, gượng ép. Đặc biệt, sân khấu vẫn thiếu những tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động diện mạo và hơi thở của người Hà Nội trong thời đại mới.

Ở khâu dàn dựng, tình trạng vận dụng thủ pháp sân khấu lễ hội vào kịch nói, quá chú trọng phô diễn giọng hát khiến tính kịch cốt lõi bị lu mờ cũng là vấn đề được đặt ra. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi sự chọn lọc, tôn trọng khán giả và giữ gìn bản sắc.

Ảnh: BTC

Clip: T.Lê