Đẳng cấp của một ngôi sao cùng kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu giúp Celine Dion xử lý pha trượt ngã trên sân khấu vô cùng ấn tượng.

Theo PEOPLE, Celine Dion đang biểu diễn tại Nhà thi đấu Plenitude Arena ở Nanterre, một khu ngoại ô phía tây Paris ngày 7/10 thì bất ngờ bị trượt chân ngay giữa bài hát Dans un autre monde. Trong đoạn video quay lại buổi hòa nhạc, có thể thấy ống quần của nữ ca sĩ bị vướng vào một bên gót giày khiến nữ danh ca ngã khuỵu xuống sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca 58 tuổi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng lên hát tiếp, giơ biểu tượng ngón tay cho khán giả thấy mình ổn.

Celine Dion trượt ngã trên sân khấu.

Sau đó, Celine Dion thay đổi trang phục và trình diễn ca khúc kinh điển ra mắt năm 1995 Pour que tu m’aimes encore. Lúc này, cô nói với khán giả rằng mình đã quên lời bài hát. Đám đông bên dưới ngay lập tức cùng cất giọng hát để cổ vũ Celine Dion. Nữ ca sĩ xúc động vừa xin lỗi vừa gửi lời cảm ơn khán giả. Cô nói: "Thật may mắn vì có mọi người ở đây. Điều đó làm trái tim tôi thổn thức".

Celine Dion hiện đang trong chuyến lưu diễn kéo dài 5 tuần tại Pháp, đánh dấu sự trở lại của cô với sân khấu sau 4 năm mắc hội chứng người cứng - một rối loạn thần kinh gây cứng cơ. Một chuỗi đêm diễn khác tại nhà thi đấu này cũng đã được lên lịch vào tháng 5/2027.

Trong bài trả lời phỏng vấn PEOPLE năm 2024, Celine Dion chia sẻ bản thân từng rất khó chấp nhận vấn đề sức khỏe của mình song không muốn dừng lại mà muốn tiếp tục trở lại sân khấu.

Celine Dion toả sáng trên sân khấu Paris: Ảnh Inès Ziouane

Sau khi bị bệnh, nữ ca sĩ hạn chế biểu diễn và mới chỉ tham gia biểu diễn ca khúc Hymne à l’amour của Édith Piaf tại lễ khai mạc Olympic Paris vào tháng 7/2024 và hát tại show thời trang The 1001 Seasons of Elie Saab tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào tháng 11 cùng năm. Đêm diễn đầu tiên trong chuỗi biểu diễn ở Paris của Celine Dion vào ngày 12/9 là liveshow trọn vẹn đầu tiên của cô kể từ ngày 8/3/2020.

Sau đêm diễn tại New Jersey, phần còn lại của tour diễn Courage của Celine Dion đã phải huỷ do đại dịch COVID-19 bùng phát. Các show diễn sau đó cũng bị hủy bỏ hoàn toàn do vấn đề sức khỏe của Celine Dion. Vì vậy, trong đêm diễn ngày 12/9, cô đã bật khóc ngay ở bài hát mở màn vì quá xúc động.

Celine Dion xúc động trước tình cảm của người hâm mộ: Ảnh Inès Ziouane

Celine Dion trượt ngã trên sân khấu:

Video: E! News