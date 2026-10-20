Ngọc Minh cô gái sinh năm 2003 từng thi Miss World Vietnam 2025 và có duyên với hoa hậu Ngọc Hân buộc đạo diễn Hoàng Công Cường phải phá lệ ngay trên sóng truyền hình.

Chương trình Tọa độ việc làm số 10 phát sóng trên VTV với chủ đề "Nghề tổ chức sự kiện" đã mang đến những góc nhìn chân thực và sâu sắc qua sự chia sẻ của hai khách mời đặc biệt: Đạo diễn Hoàng Công Cường và Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.

Đạo diễn Hoàng Công Cường tuyển nhân sự trực tiếp trên sóng truyền hình.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: Sự can trường và tư duy công nghiệp văn hóa

Đánh giá về bước chuyển mình của ngành sự kiện Việt Nam, đạo diễn Hoàng Công Cường khẳng định vị thế văn hóa đất nước đã tiếp cận thế giới nhờ hệ sinh thái và các công nghệ biểu diễn tiên tiến. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển sôi động đó là một môi trường vô cùng khốc liệt.

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, những thành tựu của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong 10 năm qua cho thấy sự chuyển biến tích cực về cả vị thế quốc tế lẫn năng lực tổ chức, sản xuất các chương trình biểu diễn. Tinh thần phát triển này cũng gắn với định hướng được đặt ra trong Nghị quyết 80 của Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó văn hóa được xác định là động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Thực tế, hệ sinh thái tổ chức biểu diễn trong nước đang từng bước tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng và quy mô các chương trình. Việt Nam cũng ngày càng trở thành điểm đến được nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn để tổ chức các show diễn. Song song với đó, các chương trình biểu diễn trong nước cũng từng bước mở rộng sức lan tỏa tới công chúng quốc tế. Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, đây là những tín hiệu đáng mừng, phản ánh đà phát triển và tiềm năng hội nhập của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nói về phẩm chất cần có của người làm sự kiện, anh nhấn mạnh: "Tiêu chí quan trọng nhất của nghề tổ chức sự kiện là sự can trường, bản lĩnh và dũng cảm. Phần không thể thiếu là trái tim của người làm nghề: sống, cống hiến và hy sinh tận hiến cho nghề mình theo đuổi vì đây là nghề rất khốc liệt vì áp lực cường độ cao, khối lượng công việc lớn. Không yêu nghề không làm được vì nhiều người đã bỏ giữa chừng".

Đạo diễn Hoàng Công Cường và Thạc sĩ, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân và bài học vượt qua bão dư luận

Mọi người thường biết đến Ngọc Hân với vai trò nhà thiết kế thời trang, nhưng thực tế trong suốt những năm làm nghề hoa hậuđã thử sức ở khá nhiều vị trí khác nhau, từ stylist, MC cho đến trực tiếp lên ý tưởng, kết nối và tổ chức các chương trình thời trang, đặc biệt là ở nước ngoài.

Có một kỷ niệm mà Hân vẫn nhớ mãi, đó là lần tham gia tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ả Rập Xê Út. Đây cũng là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức chương trình này, tại một địa bàn có những khác biệt rất lớn về văn hóa và phong tục. Khi ấy, Hân mang theo bộ sưu tập áo dài với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nhưng có một tình huống khá bất ngờ, đó là Ngọc Hân không thể tìm được người mẫu chuyên nghiệp để trình diễn bộ sưu tập. Thế nhưng, khó khăn đó lại khiến người đẹp nảy ra một ý tưởng thú vị: Tại sao mình không mời chính các phu nhân trong cộng đồng ngoại giao tại thủ đô Riyadh trở thành những người mẫu đặc biệt? Và không chỉ các phu nhân, các em nhỏ là con của họ cũng được mời tham gia trình diễn áo dài.

Từ một bài toán tưởng chừng rất khó, chúng tôi lại có một buổi giao lưu văn hóa vô cùng đáng nhớ. Những tà áo dài Việt Nam được khoác lên mình những người phụ nữ và các em nhỏ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều khiến Hân vui nhất không chỉ là một màn trình diễn thành công mà là hình ảnh văn hóa Việt Nam đã thực sự được lan tỏa một cách gần gũi, tự nhiên và đầy cảm xúc trong cộng đồng ngoại giao quốc tế.

Và cũng chính từ những trải nghiệm ấy, Ngọc Hân hiểu rằng làm sự kiện không phải lúc nào cũng có đầy đủ điều kiện lý tưởng. Quan trọng là khi đứng trước một bài toán khó mình có đủ linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm để tìm ra lời giải hay không.

Thí sinh có duyên với hoa hậu Ngọc Hân buộc Hoàng Công Cường phải "phá lệ"

Ngọc Minh được đạo diễn Hoàng Công Cường tuyển dụng trên sóng truyền hình.

Một điểm nhấn bùng nổ của chương trình Tọa độ việc làm số 10 là màn ứng tuyển trực tiếp của Ngọc Minh (Cử nhân Báo chí, thí sinh Miss World Vietnam 2025).

Ban đầu, đạo diễn Hoàng Công Cường không ấn tượng với hồ sơ của Ngọc Minh. Tuy nhiên, bằng thái độ không ngại bắt đầu từ việc nhỏ, năng lượng tích cực và sự lưu loát khi giải quyết thử thách sáng tạo trong 1 phút, Ngọc Minh đã khiến đạo diễn Hoàng Công Cường phải thốt lên: "Rất tuyệt vời".

Nam đạo diễn được mệnh danh là 'phù thuỷ sân khấu' đã quyết định phá lệ tuyển dụng Ngọc Minh về công ty mình làm chuyên viên sáng tạo, thời hạn thử thách 6 tháng.

MC Mỹ Lan chụp hình cùng người chơi và 2 khách mời.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ với VietNamNet: "Tôi từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Sinh viên thanh lịch Toàn quốc 2024 mà Ngọc Minh tham gia và giành danh hiệu Á khôi. Điều tôi quý ở Minh không chỉ là ngoại hình xinh đẹp mà còn là sự năng động, nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng lăn xả với công việc.

Một cô gái trẻ có nhan sắc, có nhiều sự lựa chọn nhưng lại muốn dấn thân vào một nghề rất vất vả, nhiều áp lực và không phải lúc nào cũng hào nhoáng như những gì khán giả nhìn thấy trên sân khấu. Thú thật, nhìn Minh, tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình những năm còn trẻ ham làm, ham học hỏi, không ngại khó và lúc nào cũng muốn thử sức với những điều mới mẻ.

Tôi rất vui khi anh Hoàng Công Cường đã quyết định phá lệ, trao cơ hội cho Ngọc Minh dù trước đó công ty đặt ra yêu cầu ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta nên trao cơ hội cho những người trẻ có đủ đam mê và quyết tâm, bởi kinh nghiệm có thể tích lũy nhưng tinh thần cầu tiến và ngọn lửa nhiệt huyết lại là điều vô cùng đáng quý''.

Qua chương trình, Ngọc Hân cũng muốn gửi một lời nhắn đến các bạn trẻ nếu đã yêu thích một lĩnh vực nào đó, đừng vội giới hạn bản thân trong một công việc hay một vị trí nhất định. Hãy mạnh dạn trải nghiệm, thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, kể cả những công việc nhỏ nhất hay vất vả nhất. Bởi chính những trải nghiệm sẽ giúp các bạn hiểu nghề hơn, hiểu bản thân hơn và dần tìm ra hướng đi thực sự phù hợp với mình".

“Tọa độ việc làm” là chương trình truyền hình thực tế về hướng nghiệp, phát sóng trên VTV2 và nền tảng VTVgo, kết nối trực tiếp người trẻ với các Chuyên gia và Nhà tuyển dụng hàng đầu. Thông qua dữ liệu thị trường lao động, góc nhìn thực tiễn cùng những màn phỏng vấn trực tiếp đầy thử thách, chương trình mang đến cơ hội khám phá nghề nghiệp và tiếp cận Nhà tuyển dụng. Chương trình phát sóng trực tiếp vào 16h - 17h Chủ nhật hằng tuần trên VTV2 và VTVgo.

Ảnh, clip: VTV