Nhà hát Hồ Gươm được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đầu tư, xây dựng với quy mô lên tới 5.000m2 tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất của Thủ đô Hà Nội, cùng trang thiết bị tiên tiến, hiện đại ứng dụng công nghệ hàng đầu. Nơi đây hội đủ các điều kiện để trở thành tâm điểm của các sự kiện chính trị, văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa du lịch, phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Nhà hát Hồ Gươm là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và chất lượng cao cho cả âm học tự nhiên và khuếch đại do Delhom Acoustic tư vấn thiết kế về âm học, tính toán độ vang và phản âm được tích hợp đầy đủ phù hợp với kiến trúc và nội thất của nhà hát đảm bảo cho tiếng hát, tiếng nhạc được đưa đến từng khán giả trong khán phòng rộng lớn một cách tự nhiên và trung thực nhất.

Khán phòng chính có sức chứa 800 chỗ ngồi.

3 năm qua, cùng với việc chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong nước thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, văn hoá sâu sắc. Nhà hát còn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ các đối tác và cũng nhiều nhà hát danh tiếng hàng đầu trên thế giới đã chủ động hợp tác với Nhà hát Hồ Gươm.

Những bước đi ấy cũng diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị mở ra những định hướng mới cho phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, tạo thêm động lực để thiết chế văn hóa phát huy vai trò trong thời kỳ mới. Bởi, mỗi biên bản ghi nhớ là một cánh cửa mới đưa nghệ thuật Việt Nam hội nhập và lưu dấu tên mình trên bản đồ nghệ thuật thế giới. Đó chính là dòng chảy hai chiều của ngoại giao văn hóa, nơi bản sắc Việt Nam được chia sẻ và đối thoại bình đẳng với các nền văn hóa trên thế giới.

Nhà hát Hồ Gươm là nơi tổ chức, hợp tác sản xuất nhiều chương trình sự kiện chính trị, văn hoá, nghệ thuật quan trọng… Nơi đây cũng là điểm đến của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như: Kenny G, Katy Perry, Caroline Campell… Năm 2023, Nhà hát Hồ Gươm được tổ chức World Travel Awards (WTA) bình chọn là 1 trong 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới.

Trân trọng kính mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường mà Nhà hát Hồ Gươm thông qua một phóng sự ngắn dưới đây với những dấu ấn khó quên nhân kỷ niệm 3 năm thành lập nhà hát (10/7/2023-10/7/2027).

Ảnh, video: Nhà hát Hồ Gươm