Được thành lập năm 1981, Russian State Ballet là một trong những đoàn ballet lưu diễn quốc tế uy tín, quy tụ nhiều nghệ sĩ từng cộng tác với các nhà hát lớn. Với phong cách trình diễn đậm dấu ấn trường phái ballet cổ điển Nga với kỹ thuật chuẩn mực và tinh thần biểu cảm đặc trưng, đoàn đã chinh phục khán giả tại hơn 40 quốc gia, mang nhiều tác phẩm kinh điển đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Các vở diễn nổi bật của đoàn bao gồm The Nutcracker, Sleeping Beauty, Giselle, Romeo and Juliet…

Trong lần trở lại này, khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức Romeo and Juliet - vở ballet chuyển thể từ kiệt tác văn học của William Shakespeare, với phần âm nhạc giàu kịch tính của Sergei Prokofiev. Tác phẩm là bản hòa quyện giữa bi kịch tình yêu bất tử và ngôn ngữ hình thể mãnh liệt, nơi những pas de deux tinh tế đan xen cùng các cảnh dàn dựng hoành tráng, tái hiện trọn vẹn tinh thần lãng mạn và xung đột dữ dội của câu chuyện.

Bên cạnh đó, The Nutcracker - tuyệt phẩm ballet trên nền nhạc của Pyotr Ilyich Tchaikovsky sẽ được trình diễn với phần nhạc sống do Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trực tiếp thể hiện, đưa khán giả bước vào thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, nơi trí tưởng tượng thăng hoa trong những điệu múa đặc trưng của ballet Nga cổ điển. Với cấu trúc dàn dựng chuẩn mực, phục trang lộng lẫy và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện, tác phẩm không chỉ là biểu tượng của mùa lễ hội mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp trường tồn của nghệ thuật ballet hàn lâm.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Russian State Ballet đã ghi dấu ấn sâu đậm tại Hà Nội với vở Swan Lake (Hồ Thiên Nga), nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả và giới chuyên môn. Thành công ấy tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn bền bỉ của ballet Nga đối với công chúng Việt Nam, đồng thời mở ra những nhịp cầu giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia.

Chương trình lần này là cơ hội để khán giả Việt Nam tận mắt chứng kiến những giá trị tinh hoa của ballet cổ điển Nga ngay tại không gian của Nhà hát Hồ Gươm. Ba đêm diễn 25, 26 và 27/3 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thẩm mỹ đỉnh cao, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật Thủ đô trong mùa xuân 2026.

Thế Định