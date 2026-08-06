Ngày 5/8, CEO Google Sundar Pichai công bố cuộc cải tổ lớn trong bộ máy AI khi nhà khoa học trưởng Jeff Dean rời công ty sau 27 năm để thành lập startup mới, trong khi CEO Google DeepMind Demis Hassabis chuyển sang vai trò Chủ tịch DeepMind và giữ chức Nhà khoa học trưởng của Alphabet (công ty mẹ Google).

Jeff Dean rời Google sau gần ba thập kỷ

Jeff Dean là một trong những kỹ sư có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Google. Gia nhập công ty từ năm 1999 với tư cách nhân viên thứ 30, ông góp phần xây dựng nhiều nền tảng cốt lõi như hệ thống thu thập và lập chỉ mục dữ liệu tìm kiếm, hệ thống xử lý truy vấn cũng như các nghiên cứu AI đời đầu của Google.

Trong những năm gần đây, Dean giữ chức Nhà khoa học trưởng và dẫn dắt nhiều dự án AI, bao gồm các mô hình đa phương thức Gemini.

4 thành viên sáng lập Discovery Loop (từ trái qua): Oriol Vinyals, Sanjay Ghemawat, Jeff Dean, Lê Viết Quốc. Ảnh: Discovery Loop

Theo Google, việc ông rời công ty diễn ra trong không khí tích cực. Alphabet sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư của startup mới.

"Sau 27 năm cống hiến, Jeff muốn thử sức với một điều mới và chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng ông ấy", Sundar Pichai cho biết.

Jeff Dean sẽ đảm nhiệm vị trí CEO của startup mới mang tên Discovery Loop, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng (Public Benefit Corporation).

Đồng sáng lập với ông gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong giới AI của Google: Sanjay Ghemawat, Senior Fellow và kỹ sư kỳ cựu của Google; Lê Viết Quốc, thành viên sáng lập Google Brain và nhà nghiên cứu AI hàng đầu; Oriol Vinyals, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.

Startup đặt mục tiêu sử dụng AI để tự động hóa toàn bộ quy trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, từ thiết kế thí nghiệm, thực hiện, đánh giá đến lặp lại hàng nghìn thử nghiệm cùng lúc.

Theo nhóm sáng lập, cách tiếp cận này có thể rút ngắn đáng kể thời gian tạo ra các đột phá trong khoa học, thay vì phụ thuộc vào quá trình nghiên cứu thủ công vốn kéo dài nhiều năm.

Discovery Loop cũng theo đuổi hướng phát triển AI có khả năng tự cải thiện, tức sử dụng AI để tạo ra các hệ thống AI mạnh hơn với mức độ can thiệp của con người ngày càng ít.

Startup nhận được vốn đầu tư từ Alphabet cùng nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm như Radical Ventures, Khosla Ventures, Kleiner Perkins, Lightspeed và Doerr Capital.

Demis Hassabis rời vị trí CEO DeepMind

Song song với sự ra đi của Jeff Dean, Google cũng thay đổi cơ cấu lãnh đạo DeepMind.

Demis Hassabis, đồng sáng lập DeepMind và là người đứng đầu phòng thí nghiệm này từ sau khi được Google mua lại năm 2014, sẽ thôi điều hành hoạt động hằng ngày.

Ông chuyển sang giữ chức Chủ tịch Google DeepMind và đồng thời trở thành Nhà khoa học trưởng của Alphabet, phụ trách định hướng chiến lược AI dài hạn cho toàn tập đoàn.

"Tôi tin đây là thời điểm phù hợp để bàn giao công việc điều hành thường nhật nhằm tập trung vào bức tranh tổng thể và những định hướng tương lai của AI", Hassabis cho biết.

Người thay thế ông điều hành Google DeepMind là Koray Kavukcuoglu, hiện giữ chức Giám đốc Công nghệ của đơn vị này. Ông sẽ phụ trách phát triển Gemini 4, thế hệ mô hình AI tiếp theo của Google và báo cáo trực tiếp cho Sundar Pichai.

Google tăng tốc cuộc đua AI

Cuộc tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh Google tăng mạnh đầu tư cho AI nhằm cạnh tranh với OpenAI và Anthropic.

Trong quý gần nhất, Alphabet lần đầu ghi nhận dòng tiền tự do âm do chi tiêu vốn tăng mạnh để mở rộng hạ tầng AI. Công ty dự kiến chi tới 205 tỷ USD cho đầu tư trong cả năm.

Ở chiều ngược lại, mảng điện toán đám mây Google Cloud tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu AI.

Doanh thu Google Cloud trong quý II tăng 82%, đạt 24,8 tỷ USD, vượt tốc độ tăng trưởng của cả Amazon Web Services (37%) và Microsoft Azure (43%).

Theo CEO Sundar Pichai, động lực tăng trưởng đến từ hạ tầng AI, các dịch vụ AI dành cho doanh nghiệp và nhu cầu lớn đối với bộ xử lý TPU do Google tự phát triển.

Google cũng vừa giới thiệu ba mô hình Gemini mới, dù phiên bản Gemini 3.5 Pro vẫn chưa được phát hành do chậm tiến độ.

(Theo CNBC, TechCrunch)