Dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961 - 27/11/2026), Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã đạt mốc 60 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công vào ngày 25/11.