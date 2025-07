Chinh phục mảng điện rác nhiều thách thứcTọa lạc tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Xuân Sơn (Hà Nội), Nhà máy điện rác Seraphin do Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường xanh Seraphin - Tập đoàn AMACCAO làm chủ đầu tư là dự án có quy mô hàng đầu Đông Nam Á, với công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày đêm và khả năng phát điện lên đến 37MW. Ngày 1/7, Nhà máy điện rác Seraphin được công nhận ngày vận hành thương mại (COD). Đây không chỉ là dấu mốc của ngành năng lượng sạch, mà còn là cột mốc chứng minh năng lực làm chủ công nghệ cao của VINADIC M&E - tổng thầu cơ điện chịu trách nhiệm cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống công nghệ, cơ điện cho nhà máy.

Nhà máy điện rác Seraphin - công trình môi trường công nghệ cao hàng đầu Đông Nam Á

Đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ: “Bên trong một công trình công nghệ cao như Seraphin là một hệ thống công nghệ cơ điện phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Đó cũng là lý do dự án đã lựa chọn VINADIC M&E - một trong những nhà thầu cơ điện hàng đầu tại Việt Nam, đã khẳng định năng lực tại nhiều dự án trọng điểm”.

VINADIC M&E xuất sắc chinh phục hệ thống lò đốt - một trong những hạng mục mục cốt lõi của Nhà máy điện rác Seraphin

Tại dự án này, VINADIC M&E được giao trọn gói cung cấp, thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống M&E, bao gồm: hệ thống điện hạ thế, trung thế và cao thế (máy phát, đường dây xuất tuyến), hệ thống điều khiển, đo lường, cấp nước - khí - nhiệt - hơi và các hệ thống an toàn, dự phòng.

Điểm khác biệt tạo nên thách thức lớn của dự án là đơn vị không chỉ đóng vai trò tổng thầu cơ điện, mà còn trực tiếp thi công lắp đặt toàn bộ các thiết bị công nghệ lõi như turbine phát điện, lò hơi, lò đốt, hệ thống xử lý khí thải và xử lý nước rỉ rác,... Đây đều là các hạng mục, làm việc trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, đòi hỏi độ chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Những mắt xích công nghệ, cơ điện phức tạp được thiết kế và thi công bởi tổng thầu cơ điện VINADIC M&E

“Đây là một trong những dự án khó nhất mà chúng tôi từng thực hiện,” ông Nguyễn Minh Nhật - Phó tổng giám đốc VINADIC M&E, Giám đốc dự án - chia sẻ. “Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ nhiều dự án trước đó và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, kỹ thuật, thiết bị, chúng tôi đã hoàn thành các hạng mục thi công với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ và chất lượng cho chủ đầu tư”.

Một trong những lợi thế then chốt của VINADIC M&E nằm ở nguồn lực nhân sự và công nghệ. Đội ngũ gồm 150 kỹ sư trình độ cao, cùng 10 chuyên gia quốc tế và kỹ sư liên kết từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada đã tạo nên hệ thống thi công bài bản, đồng bộ. Song song với nguồn lực nhân sự, VINADIC M&E còn sở hữu hàng trăm thiết bị, máy móc hiện đại, cho phép thi công từ các thiết bị siêu trường siêu trọng, đến các thiết bị đòi hỏi chính xác từng chi tiết, tối ưu hiệu suất và kiểm soát chất lượng trong mọi điều kiện.

Chính sự kết hợp giữa con người - công nghệ - quy trình đã tạo nên năng lực thi công cơ điện toàn diện của VINADIC M&E, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất và khẳng định vị thế nhà thầu công nghệ cao tại các dự án đặc thù quy mô lớn như Seraphin.

Cột mốc của kỹ sư Việt trong ngành cơ điện công nghệ cao

Việc đóng điện và phát điện thương mại thành công tại Nhà máy điện rác Seraphin không chỉ đánh dấu một cột mốc kỹ thuật quan trọng, mà còn là bước ngoặt chiến lược, khẳng định năng lực thi công vượt trội và tư duy công nghệ dẫn đầu của VINADIC M&E - nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thi công cơ điện các nhà máy năng lượng môi trường tại Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư Nhà máy điện rác Seraphin chia sẻ: “Vượt qua rất nhiều thách thức, VINADIC M&E đã hoàn thành xuất sắc mọi hạng mục được giao. Với năng lực đã được kiểm chứng, tôi tin tưởng họ sẽ tiếp tục chinh phục nhiều dự án điện rác và năng lượng môi trường quy mô lớn trên toàn quốc, thậm chí vươn ra quốc tế trong tương lai gần”.

Việc đóng điện thành công do VINADIC M&E đảm nhận đã mở ra chương mới trong hành trình vận hành thương mại của Nhà máy điện rác Seraphin.

Thành công này không chỉ đưa Seraphin vào giai đoạn vận hành thương mại mà còn góp phần quan trọng giải quyết vấn đề môi trường, nâng cao chất lượng sống chất lượng môi trường sống cho người dân Thủ đô, đặc biệt là khu vực Sơn Tây - nơi đã và đang chịu áp lực rác thải nặng nề.

Không chỉ ghi dấu ấn tại Seraphin, VINADIC M&E đã và đang hiện diện tại hàng loạt công trình quy mô trên khắp cả nước, từ sân bay, tuyến metro, khu đô thị cao cấp đến các nhà máy năng lượng tái tạo tại các tỉnh thành như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nghệ An, Đồng Nai... Mỗi dự án đều là minh chứng sống động cho cam kết về chất lượng thi công, tính bền vững và khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.

VINADIC M&E tiếp tục hành trình ghi dấu ấn tại các dự án năng lượng môi trường, công trình quy mô lớn trên toàn quốc

Từng bước phát triển mạnh mẽ, VINADIC M&E tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu công nghệ cao, tiên phong trong hành trình xanh hóa ngành cơ điện tại Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, VINADIC M&E cũng hướng đến không chỉ thực hiện thành công những công trình cơ điện kỹ thuật phức tạp, mà còn góp phần kiến tạo các giải pháp năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát kinh tế xanh – kinh tế số - kinh tế tuần hoàn Việt Nam và thế giới.

VINADIC M&E là tổng thầu cơ điện hàng đầu tại Việt Nam thi công các công trình M&E trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dân dụng, thương mại và công nghiệp. Với kinh nghiệm tham gia đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình lớn, thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật và được chủ đầu tư đánh giá cao, VINADIC M&E đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị lớn mạnh trong lĩnh vực thi công cơ điện trên phạm vi cả nước.

Trà My