Trấn Thành: Căn hộ 60 tỷ, hồ bơi riêng nhìn ra sông Sài Gòn

Từ đầu năm 2026, Trấn Thành và Hari Won chính thức dọn về căn hộ mới rộng hơn 300m2 tại đảo Kim Cương, TPHCM, có điểm nhấn là hồ bơi riêng 26m2 nhìn thẳng ra sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Trấn Thành khoe nhà mới:

Tòa nhà cao 24 tầng chỉ có 88 căn hộ, mỗi căn đều tích hợp thang máy riêng, sảnh riêng dẫn thẳng vào nhà, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho cư dân. Giá bán tại dự án vào khoảng 131 triệu đồng/m2. Theo giới chuyên môn, căn hộ của "đạo diễn trăm tỷ" có giá trị ước tính khoảng 60 tỷ đồng, chưa tính nội thất.

Cơ ngơi mới của Trấn Thành.

Từ vòi sen đa chế độ, bồn vệ sinh cảm biến đến hệ thống đèn và rèm tự động đều được tích hợp, mang lại trải nghiệm chuẩn resort ngay tại nhà. Nam MC cho biết anh ưu tiên sự tiện nghi hơn là phô trương, trong đó phòng thay đồ và nhà vệ sinh là 2 khu vực được đầu tư nhiều nhất.

H'Hen Niê: Nhà phố đầu tiên sau 8 năm "cuồng" công việc

Ngày 4/5, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết đã "thưởng" cho bản thân và con gái 7 tháng tuổi Harley cơ ngơi rộng 102m2 tại TPHCM, là thành quả sau 7-8 năm làm việc cật lực.

Vợ chồng H'Hen Niê và căn nhà mới mua.

H'Hen Niê tiết lộ căn nhà có diện tích 102m. Cô gọi đây là "sự trùng hợp đáng yêu" bởi bé Harley sinh ngày 17 và bất động sản cũng nằm trên con đường số 17. Người đẹp dự định xây một tầng trệt và 5 lầu, trong đó có phòng đọc sách - điều cô luôn ao ước bấy lâu.

Mỹ nhân người Ê-đê không giấu xuất phát điểm khó khăn: "Trước khi lập gia đình, tôi là người cuồng công việc, luôn ưu tiên đi làm vì hiểu rằng chỉ sự chăm chỉ mới giúp mình thoát nghèo. Suốt 7-8 năm ròng rã, tôi may mắn có sức khỏe và sự xông xáo để chiến đấu hết mình".

Lê Phương: 10 năm vun vén, chính thức có nhà phố

Cuối tháng 1/2026, diễn viên Lê Phương cùng ông xã Trung Kiên và mẹ ruột thực hiện nghi thức cúng về nhà mới trong không khí ấm cúng. Trước khi về nhà phố, trong gần 10 năm qua, vợ chồng cô cùng 2 con sống trong một căn hộ chung cư.

Vợ chồng diễn viên Lê Phương.

Câu chuyện của nữ diễn viên được công chúng đặc biệt cảm thông vì cô từng trải qua giai đoạn khó khăn sau lần sinh con đầu, phải làm lại từ đầu. Cột mốc có nhà phố sau 10 năm nỗ lực với chồng là nam ca sĩ Trung Kiên được xem là một trong những tin vui được khán giả cổ vũ. "Hơn 20 năm làm nghề, thu nhập của tôi ổn, đủ để vun vén cuộc sống, lo cho gia đình", Lê Phương bộc bạch.

Quang Minh: Biệt thự 4 tầng tặng vợ trẻ

Vợ chồng diễn viên Quang Minh.

Diễn viên Quang Minh cũng gây chú ý đầu năm 2026 khi tiết lộ đã mua mảnh đất tại TPHCM và chính thức khởi công xây dựng biệt thự 4 tầng - món quà dành tặng người vợ trẻ Tăng Khánh Chi và gia đình nhỏ.

NSND Việt Anh: Gần cả đời làm nghề, U70 mới có nhà riêng

Đầu năm 2026, vợ chồng NSND Việt Anh hoàn tất thủ tục mua một căn hộ chung cư tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Đối với một nghệ sĩ gạo cội đã cống hiến hơn 40 năm cho nghệ thuật, đây không chỉ là tài sản vật chất mà còn là cột mốc đầy ý nghĩa. Trước đó, nam diễn viên nổi tiếng với lối sống giản dị, ở nhà thuê.

Chân Chân và NSND Việt Anh.

"Tôi quyết định mua căn hộ, xem như có nơi chốn đi về để yên tâm dựng xây tổ ấm", NSND Việt Anh chia sẻ với VietNamNet. Ở tuổi 68, bên cạnh người vợ kém 36 tuổi - Chân Chân, nam nghệ sĩ đã có cuộc sống ổn định. Căn nhà không chỉ là tài sản vật chất mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu một chặng đời mới bình yên bên người bạn đời tâm đầu ý hợp.

