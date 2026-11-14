Theo quan niệm ngũ hành, người mệnh Kim thường được khuyên chọn cây cảnh có sắc trắng, ghi hoặc hình dáng tròn đầy để tạo cảm giác hài hòa với bản mệnh. Kim tiền, bạch mã hoàng tử và lan ý là những lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Trong ngũ hành, Kim tượng trưng cho kim loại, sự cứng rắn, sắc bén và tính quy củ. Người mệnh Kim thường được gắn với hình ảnh quyết đoán, có nguyên tắc và đề cao sự rõ ràng.

Khi chọn cây cảnh, người mệnh Kim có thể ưu tiên những loại cây có màu sắc tương sinh hoặc tương hợp với bản mệnh. Trong đó, trắng, xám và ghi là những gam màu thường được gắn với hành Kim.

Dưới đây là 3 loại cây được nhiều người lựa chọn và 3 nhóm cây thường được khuyên hạn chế theo quan niệm phong thủy.

Cây kim tiền

Kim tiền (Zamioculcas zamiifolia) là loại cây cảnh được nhiều người lựa chọn nhờ tên gọi gắn với tiền tài, cùng dáng lá xanh bóng, mọc đối xứng và khá bắt mắt.

Kim tiền lá tròn bóng như đồng tiền, phù hợp với người mệnh Kim.

Lá cây dày, tròn, xanh bóng, thường được liên tưởng đến những đồng tiền xếp nối tiếp nhau. Trong phong thủy, cây kim tiền tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và thịnh vượng.

Về đặc điểm sinh trưởng, kim tiền khá dễ chăm sóc, có khả năng chịu hạn và thích nghi với môi trường thiếu sáng. Cây phát triển tốt hơn khi được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp. Người trồng nên để đất khô đáng kể giữa các lần tưới, tránh để cây bị úng nước.

Một chậu kim tiền đặt ở phòng khách hoặc bàn làm việc vừa tạo điểm nhấn xanh cho không gian, vừa mang ý nghĩa tài lộc theo quan niệm phong thủy.

Cây bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử (Aglaonema hybrid) là loại cây cảnh được nhiều người lựa chọn nhờ những mảng lá xanh xen sắc trắng, tạo cảm giác thanh nhã và nổi bật. Màu trắng cũng là gam màu thường được xem là đại diện cho hành Kim trong ngũ hành.

Theo quan niệm phong thủy, cây có sắc trắng được cho là phù hợp với người mệnh Kim, tượng trưng cho sự may mắn, thuận lợi và hài hòa.

Bạch mã hoàng tử với sắc trắng thanh tao, là màu bản mệnh của hành Kim.

Bạch mã hoàng tử có thể được trồng trong nhà, tại phòng khách hoặc phòng làm việc. Cây thích nghi với môi trường có ánh sáng yếu đến trung bình, không nên đặt ở nơi có nắng gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

Với tán lá xanh trắng nổi bật, một chậu bạch mã hoàng tử có thể trở thành điểm nhấn trang trí trang nhã cho không gian sống.

Cây lan ý

Lan ý (Spathiphyllum) là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ hoa màu trắng tinh khôi, nổi bật trên nền lá xanh đậm. Sắc trắng của hoa cũng là lý do loại cây này thường được gợi ý cho người mệnh Kim theo quan niệm phong thủy.

Lan ý tượng trưng cho sự bình an, may mắn và hài hòa. Cây thường được đặt tại phòng khách, bàn làm việc hoặc những vị trí có ánh sáng gián tiếp.

Lan ý hoa trắng tinh khôi, biểu tượng của bình an, may mắn và thịnh vượng cho người mệnh Kim.

Cây ưa môi trường ẩm vừa phải, cần được tưới nước khi bề mặt đất bắt đầu khô. Cây không phù hợp với nơi có nắng chiếu trực tiếp kéo dài.

Với người mệnh Kim, một bình lan ý nhỏ trên kệ sách không chỉ là vật trang trí đẹp mà còn là lời nhắc nhẹ nhàng rằng bình an và tài lộc luôn ở rất gần.

3 nhóm cây người mệnh Kim được khuyên hạn chế

Theo quan niệm ngũ hành, Hỏa khắc Kim, bởi vậy một số trường phái phong thủy khuyên người mệnh Kim hạn chế sử dụng quá nhiều màu đỏ, hồng hoặc tím đậm trong không gian sống.

Nhóm cây có hoa hoặc lá mang sắc đỏ nổi bật như trạng nguyên, hoa giấy đỏ, huyết dụ và một số giống hoa mẫu đơn đỏ thường được xếp vào nhóm cần cân nhắc. Những loại cây này tuy đẹp nhưng theo phong thủy có thể tạo ra xung khắc với bản mệnh.

Nếu yêu thích cây có màu nóng, gia chủ có thể sử dụng với số lượng vừa phải, phối hợp cùng các gam màu trung tính hoặc đặt ở vị trí phù hợp với tổng thể không gian.

Nhóm thứ hai là những loại cây có gai nhọn như xương rồng và một số giống cây cảnh mọng nước. Trong một số quan niệm phong thủy, gai nhọn được cho là mang năng lượng mạnh, không phù hợp với những vị trí cần cảm giác thư thái, gần gũi như phòng khách hoặc phòng ngủ.

Nếu yêu thích các loại cây này, gia chủ có thể đặt ở ban công, sân vườn hoặc khu vực ít người qua lại.

Nhóm thứ ba là những loại cây dây leo phát triển quá um tùm, khó kiểm soát hình dáng. Một số quan niệm phong thủy khuyên nên ưu tiên cây có dáng gọn gàng, tán lá cân đối để tạo cảm giác ngăn nắp và hài hòa cho không gian.

Nếu yêu thích cây leo, gia chủ có thể trồng trong chậu, bố trí trên giàn hoặc kệ phù hợp và thường xuyên cắt tỉa để cây không phát triển quá rậm rạp.