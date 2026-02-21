Buông bỏ hình ảnh đẹp, chấp nhận bơ phờ vì vai diễn đầu tay

- Trong "Nhà ba tôi một phòng", nhân vật của Như Vân xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng nhưng ánh mắt đầy tâm tư. Chị đã làm gì để xây dựng chiều sâu nội tâm cho nhân vật này?

Điều quan trọng nhất là tôi phải hiểu nhân vật. Tôi cùng đạo diễn, biên kịch và ê-kíp phân tích kỹ câu chuyện: Tại sao họ trở nên như vậy? Tại sao họ chất chứa nhiều điều trong lòng? Khi đã hiểu, tôi thể hiện chiều sâu đó qua ánh mắt và những khoảng lặng của nhân vật. Tôi thấy mình trong cô Lệ - một người phụ nữ đáng thương, phải chịu đựng rất nhiều. Sự đồng cảm đó giúp tôi sống trọn vẹn với nhân vật.

Như Vân không quan tâm hình thức bên ngoài mà chú trọng nhân vật và câu chuyện khi đóng phim.

- Ngày quay đầu tiên đã gặp thử thách với cảnh nặng tâm lý, chị có thể kể cụ thể về cảnh quay đó?

Ban đầu tôi nghĩ phải vay mượn cảm xúc của chính mình nhưng anh Trường Giang (đạo diễn phim - PV) dạy tôi cách khác: hiểu câu chuyện nhân vật để không bị quá nặng nề khi đưa nỗi buồn của bản thân vào vai diễn.

Ngày đầu tôi quay cảnh cô Lệ gặp lại chú Thạch sau nhiều năm, xin được quay về với 2 cha con và hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Cảnh đó tốn rất nhiều nước mắt. Anh Giang và ê-kíp tạo khoảng lặng riêng cho tôi - không ai làm phiền, đùa giỡn để tôi giữ trọn cảm xúc. Ngay cả Nhã Phương phát hiện tóc hơi cứng vì nhiều keo nhưng im lặng đến tê người, không dám nói để tôi chìm trong tâm trạng nặng nề của cô Lệ. Đó là điều tôi nhớ nhất.

Như Vân là đương kim Miss Global 2025.

- Chị từng nói "Tôi có thể xấu để nhân vật được sống". Liệu chị đã thực sự phải "làm xấu" trong phim này? Và ranh giới nào mà chị đặt ra cho bản thân khi quyết định "đẹp" hay "xấu" vì vai diễn?

Nói "làm xấu" thì không hẳn nhưng tôi đã bỏ mọi yêu cầu về góc máy đẹp, make-up hoàn hảo hay trông trẻ hơn. Tôi đặt trọn niềm tin vào đoàn phim để trọn vẹn với nhân vật. Có những cảnh tôi trông bơ phờ, rã rời, không được chỉnh sửa như hình ảnh thường ngày nhưng tôi nghĩ đó là nét đẹp của nhân vật.

Về ranh giới, tôi không quan tâm hình thức bên ngoài mà chú trọng nhân vật và câu chuyện có mang giá trị gì, có nhân văn, tích cực cho khán giả không. Còn việc biến đổi hình dạng - tóc ngắn, dài hay góc cạnh hơn - tôi hoàn toàn không ngại.

- Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong showbiz nhưng vẫn coi mình là "tân binh" diễn xuất, Nguyễn Đình Như Vân có sợ bị so sánh hoặc đánh giá khắt khe hơn các diễn viên mới khác vì danh tiếng hoa hậu?

Tôi có chút lo sợ vì chưa biết mình làm tốt hay tệ. Bản thân tôi cũng là người mẹ nên dễ dàng giữ và mang cảm xúc đó vào nhân vật. Tôi hy vọng sự nhiệt huyết, nghiêm túc và cống hiến của mình cũng là lý do mọi người tin tôi.

Nguyễn Đình Như Vân chúc Tết độc giả VietNamNet:

Single mom và bài học về hạnh phúc một mình

- Phim "Nhà ba tôi một phòng" kể về tình cha con và những hy sinh thầm lặng. Trong không khí Tết - thời điểm sum họp gia đình, có điều gì từ chính bản thân khiến chị suy ngẫm sâu sắc hơn về mối quan hệ với 2 con, khi cuộc sống tình cảm và hôn nhân của chị không bình yên như những người phụ nữ khác?

Tôi luôn mong con có hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống và đạt được điều tốt nhất trong hôn nhân, mối quan hệ cá nhân. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra hạnh phúc không nhất thiết phải đi 2 người. Nếu hoàn cảnh không cho phép và phải đi một mình, ta vẫn có thể hạnh phúc theo cách khác: với con cái, bạn bè, người thân trong gia đình.

Bộ phim này là góc nhìn dành cho các con - giúp các bé nhìn cuộc sống tích cực hơn, yêu bản thân và biết yêu những người xung quanh.

Hoa hậu Như Vân và 2 con gái.

- Năm nay là cái Tết đầu tiên chị phải chia sẻ thời gian với công việc thay vì dành trọn cho gia đình. Chị có lo các con sẽ cảm thấy thiệt thòi?

Tôi vốn là người mẹ bận rộn nên các con rất thông cảm và chia sẻ. Tết này tôi sẽ dành trọn thời gian rảnh cho con và cả khán giả trong cinetour.

Những năm trước, 3 mẹ con dành trọn dịp Tết bên nhau. Những năm Covid cả nhà không xa nhau nửa bước. Năm nay tôi không có nhiều thời gian với con nhưng sẽ cố làm thật chất lượng, trọn vẹn từng khoảnh khắc. Tôi dự định dẫn các con đi cinetour cùng để các bé thấy mẹ làm việc, hiểu và cảm thông hơn. Các bé thích hoạt động và đi nhiều nơi nên chắc sẽ vui lắm.

- Chị có thể chia sẻ cách cân bằng giữa các công việc và vai trò làm mẹ, đặc biệt trong những lúc thời gian dành cho con hạn chế vì công việc như dịp Tết này?

Quan trọng là biết đặt giới hạn cho công việc và tập trung trọn vẹn vào thời gian dành cho con, gia đình một cách chất lượng nhất. Với tư cách single mom, tôi chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ cân bằng công việc - gia đình. Người khác làm được, tôi học cách họ làm - đó là động lực để tôi cố gắng.

Các con cũng nhìn thấy mẹ độc lập, cố gắng trong cuộc sống. Tôi nghĩ đó là tấm gương để các bé lựa chọn con đường cho mình trong tương lai.

Tuổi thơ ở Đà Lạt hình thành tính cách ít nói, thích lắng nghe

- Sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, chị có câu chuyện riêng tư nào về tuổi thơ đã hình thành nên con người chị ngày hôm nay mà ít người biết đến?

Mẹ từng dạy: "Nếu muốn người khác nghe mình, con không cần lớn tiếng mà có thể để người ta đến gần mình hơn". Điều đó ảnh hưởng đến giọng nói nhỏ nhẹ của tôi, có lẽ cũng vì tính cách người Đà Lạt như vậy.

Hồi nhỏ tôi thường một mình chơi trên núi, đồi cả ngày với cây cối, hoa cỏ. Vì thế tôi thích lắng nghe hơn chia sẻ và khó mở lòng với người khác về cảm xúc của mình - đó là điều tôi cần thay đổi.

Nếu có cơ hội đóng phim ở Đà Lạt, tôi sẽ rất mê. Tôi luôn muốn hướng về quê hương, mang những giá trị hay và độc đáo về cho quê nhà.

Như Vân thừa nhận rất thích ngủ khi rảnh.

- Sở thích cá nhân của chị ngoài ánh đèn sân khấu là gì và lịch trình hàng ngày ra sao?

Tôi rất thích ngủ! Ngày trước tôi hoạt động thể thao, gặp bạn bè nhiều vì có thời gian rảnh. Nhưng bây giờ công việc bận rộn và thời gian cho con quan trọng nên khi rảnh tôi nghỉ ngơi, ngủ, đọc sách để giữ sức khỏe và sạc lại năng lượng.

Khi không bận việc, tôi dẫn các con đi ăn, làm hoạt động nghệ thuật DIY như vẽ gốm, nặn gốm, làm búp bê hoặc đơn giản là ở nhà xem phim, nấu ăn cùng nhau - tôi nghĩ việc đó rất chất lượng. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ dẫn con đi du lịch những nơi mới để mẹ con kết nối và các bé học hỏi thêm.

Như Vân trong phim "Nhà ba tôi một phòng":

