Trước khi sinh con thứ 3, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang tranh thủ đưa hai con Destiny và Hope về nhà vườn Đà Lạt nghỉ ngơi và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Cả gia đình quây quần trong ngôi nhà gỗ ấm áp và khu vườn ngập sắc hoa.

Gia đình hạnh phúc của Nhã Phương và Trường Giang.

Dù đã vào tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ vóc dáng khỏe mạnh và nét mặt ngọt ngào. Bên chồng con, nữ diễn viên tỏa nụ cười dịu dàng của người vợ, người mẹ hạnh phúc. Trường Giang và Nhã Phương tình tứ như thuở mới yêu, trong khi hai nhóc tỳ quấn quýt cha mẹ và thích thú ôm bụng bầu. Cô công chúa Destiny sắp 7 tuổi ngày càng nữ tính, xinh đẹp và tự tin. Còn cậu em Hope thì bụ bẫm, tinh nghịch với gương mặt giống hệt bố.

Nhã Phương cho biết những tháng gần đây, Trường Giang tập trung cho phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng công chiếu dịp Tết Bính Ngọ mà anh vừa đạo diễn vừa đóng chính. Vợ chồng cô sắp xếp khó khăn mới có hơn 2 ngày nghỉ cuối năm để đưa các con lên Đà Lạt, tận hưởng thời gian bên nhau và lưu giữ cột mốc quan trọng của gia đình.

Bộ ảnh này thực hiện muộn hơn do phải sắp xếp lịch rất lâu.

So với lần mang thai Hope, bộ ảnh này thực hiện muộn hơn do gia đình phải sắp xếp lịch rất lâu. Mặc dù chụp ảnh tại TPHCM tiện lợi hơn nhưng vì nhà vườn Đà Lạt từng là ước mơ ngày xưa của cô, cô muốn lưu giữ kỷ niệm tại nơi này.

Dù mới hơn 2 tuổi, cậu bé Hope tuy chưa hiểu vai trò làm anh nhưng vẫn bắt chước chị Destiny hôn bụng mẹ và gọi em bé. Về phần con gái lớn, Nhã Phương thương con phải sớm chia sẻ tình yêu của cha mẹ. Cô tự nhắc nhở cần dành nhiều thời gian tâm sự với công chúa nhỏ để con không thiệt thòi và kết nối sâu sắc hơn với các em.

Đang ở tháng cuối thai kỳ, cô vẫn kiên trì tập luyện nhẹ nhàng và đều đặn.

Trong thai kỳ thứ 3, Nhã Phương trải qua nhiều thay đổi nội tiết tố, bụng lớn nhanh và cơ thể nặng nề hơn 2 lần trước. Tuy nhiên, ngoài viêm mũi dị ứng, sức khỏe cô khá ổn. Đang ở tháng cuối thai kỳ, cô vẫn kiên trì tập luyện nhẹ nhàng và đều đặn.

Qua 3 lần làm mẹ, Nhã Phương thấu hiểu biến đổi cơ thể và ngoại hình phụ nữ trong từng giai đoạn mang thai, sinh nở và nuôi con. Cô nhận thức phụ nữ, đặc biệt nghệ sĩ, đều mong luôn xuất hiện với diện mạo đẹp nhất. Song cô không buồn bã hay căng thẳng về thay đổi bề ngoài vì với cô, chào đón và chăm sóc sinh linh nhỏ là hạnh phúc thiêng liêng.

Nhã Phương chỉ trăn trở vì khiến khán giả lo lắng. Cô gửi gắm những tháng đầu thai kỳ đôi khi hơi mệt nhưng nhờ tập luyện kết hợp dinh dưỡng khoa học, hiện mọi thứ đã tốt. "Mong những người yêu thương sẽ thật yên tâm về Phương", cô viết.

Khác 2 lần trước, lần này Nhã Phương khá kén ăn khiến Trường Giang lo lắng. Dù bận rộn đạo diễn, anh vẫn tự tay vào bếp nấu món bổ dưỡng hợp khẩu vị cho vợ. Nhã Phương kể anh xót xa vì không ở bên mẹ con mỗi ngày nên luôn tranh thủ chăm vợ bằng món ngon và dành thời gian chơi cùng các con.

Dù mang thai, Nhã Phương vẫn hỗ trợ chồng vai trò giám đốc casting phim điện ảnh.

Em bé thứ 3 chào đời cùng năm Trường Giang thử sức đạo diễn điện ảnh. Dù mang thai, Nhã Phương vẫn hỗ trợ chồng vai trò giám đốc casting, cùng anh lựa chọn diễn viên phù hợp. Nữ diễn viên bộc bạch niềm hạnh phúc lớn nhất là làm hậu phương cho Trường Giang, chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng anh trong công việc.

"Đã 6 năm rồi, anh Giang mới quay lại với điện ảnh và đây là một phim rất tâm huyết của anh. Không có gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành với nhau trong lĩnh vực cả hai đều yêu thích", cô tâm sự.

8 năm cưới nhau, Nhã Phương - Trường Giang nuôi dưỡng tình yêu bằng sự hòa hợp và thấu hiểu. Vợ chồng nghệ sĩ cầu mong em bé chào đời bình an, khỏe mạnh và phim mới được khán giả đón nhận.

Trailer phim "Nhà ba tôi một phòng":

Ảnh: Mạnh Bi