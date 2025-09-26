Trong "Tử chiến trên không", Thái Hòa vào vai không tặc Long máu lạnh nhưng hết lòng yêu thương con.

Tôi vẫn chưa xem phim

- Năm 2025 anh tham gia 2 phim lớn với 2 phong cách khác nhau từ "Địa đạo" tới "Tử chiến trên không". Khán giả cần thời gian để quên nhân vật Bảy Theo và làm quen với Long, còn anh cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho vai diễn mới nhằm tạo dấu ấn riêng?

Thời gian cũng vô chừng! Với vai Long, tôi có thuận lợi là kịch bản rõ ràng, màu sắc và hình tượng nhân vật cũng khác, sự chuẩn bị của Hàm Trần và đoàn phim cũng kỹ nên tôi có 2-3 tháng sau phim Địa đạo để quen với vai diễn này. Tôi có thời gian đọc kịch bản, làm quen với nhân vật còn nhà sản xuất đầu tư vào khâu tiền kỳ tốt.

- Những vai phản diện khi xem khán giả thường ghét nhưng với Long - kẻ không tặc đang gây sốt phim "Tử chiến trên không" ngoài máu lạnh cũng có tình người trong đó, đó là tình cảm với cậu con trai. Điểm nào anh thấy thích nhất khi vào vai không tặc này?

Đó chính là điều bạn nói, là tình cha con. Điều đó quan trọng bởi nó làm cho nhân vật này mang tính con người. Đó cũng là xu hướng phim ảnh bây giờ, thường họ sẽ không tạo nhân vật phản diện một chiều như xưa mà có tầng lớp khác sâu hơn để khán giả có trách, có ghét nhưng vẫn phải có sự đồng cảm nào đó. Tình cha con trong nhân vật 2 cha con Long và Sửu rất quan trọng với tôi.

- Có cảnh phim nào thật sự làm khó Thái Hòa hay đặc biệt làm anh xúc động?

Có! Thực sự là cũng có nhiều người hỏi tôi câu này nhưng tôi không dám nói ra, sợ khán giả khi xem đến cảnh đó sẽ mất đi sự bất ngờ. Trong Tử chiến trên không tôi nhớ có 2 đoạn quan trọng mà nhờ may mắn tôi đã tìm thấy cách diễn mà tưởng đã lạc mất. Điều này tôi thấy ngay sau khi quay vì tới giờ tôi vẫn chưa xem phim. Vì vậy sau khi hoàn thành đợt cinetour này tôi sẽ xem lại những đoạn đó đã được mình xử lý trên phim thế nào?

- Lý do vì sao anh vẫn chưa xem "Tử chiến trên không"?

Tôi không thích ngồi xem phim chung với báo chí và anh em trong nghề bởi nếu tôi ngồi xem cùng cũng có thể làm họ phân tâm. Thêm nữa, ngay suất chiếu đầu tiên xem lại phim mình đóng sẽ khó vô tư lắm nên muốn đợi xong hết sẽ dẫn con trai đi coi.

Con trai tôi được nhận vai đó là quá nhiều và may mắn rồi

Thiên Minh, con trai 21 tuổi của Thái Hòa và Cát Phượng đóng 1 vai nhỏ trong "Tử chiến trên không".

- Anh không tò mò muốn ra rạp xem ngay vai diễn đầu tiên của con trai mình đóng trên màn ảnh rộng sao?

Thiên Minh cũng chưa xem phim giống tôi và 2 cha con sẽ đợi đi xem cùng nhau khi hoàn thành cinetour quảng bá cho Tử chiến trên không.

- Một số khán giả khi biết con trai anh cũng đóng trong phim này có nói là tại sao không đóng luôn vai Sửu con trai Long có phải thú vị hơn không. Ở "Tử chiến trên không", Thiên Minh không có cảnh nào diễn chung với cha mình, vậy anh có muốn diễn cùng con trai?

Bom (tên gọi thân mật ở nhà của Thiên Minh - PV) chưa học diễn xuất nên với tôi, được vai diễn đó là quá nhiều với con dù chỉ có 1 phân đoạn nói 1-2 câu. Với tôi thế đã là quá nhiều và Bom quá may mắn rồi. Là người làm nghề tôi cũng hiểu ngày xưa mình đã trải qua biết bao vai quần chúng không thoại cuối cùng mới có vai tử tế nên với con tôi thấy thế là quá nhiều. Thêm nữa đóng phim còn phải hợp vai nữa.

- Trước khi vào vai bạn ấy có tham khảo ý kiến của anh hay nhờ chỉ bảo cho cách diễn xuất?

Chúng tôi có chia sẻ với nhau một chút thôi chứ cũng không nói nhiều vì thời gian lúc Bom được gọi đóng vai này không quá dài để con đi học trước mấy tháng. Tôi chỉ góp ý với con cách đọc kịch bản còn tất cả mọi thứ phải đợi đạo diễn Hàm Trần chỉ đạo. Lúc đó tôi nghĩ nói nhiều quá lại làm khó Bom.

Nhớ mãi cảnh tát Nhã Phương, Lê Phương

- Hầu hết các diễn viên chia sẻ khi đóng "Tử chiến trên không" đều có cảm giác ngộp thở vì thiếu oxy khi đóng trong không gian hẹp mà không có điều hòa. Vai Long lại xuất hiện xuyên suốt gần như hầu hết thời lượng phim, anh có gặp tình trạng như trên hay bị chấn thương trong quá trình quay cảnh hành động?

Tôi không có vấn đề gì về việc đóng phim trong không gian hẹp, chật chội hay khó thở bởi không gian làm phim trước đó của Địa đạo còn hẹp hơn nhiều, hẹp cho cả kỹ thuật và cả diễn viên, chưa kể địa hình thấp. Tôi phải đi với tư thế khác nên có nhóm cơ chưa dùng bao giờ phải xài tới nhiều khiến tôi cực mệt. Tôi phải tập mấy tháng tháng trời để quen với địa hình của Địa đạo giống con chuột luồn lách dưới cống nên rất ngộp thở.

Thêm nữa với Tử chiến trên không, tôi có ít cảnh đánh đấm hơn các bạn diễn viên nên không bị tình trạng thiếu oxy. Vì đã làm qua Địa đạo với bối cảnh đặc thù nên qua phim này tôi thấy dễ không. Bối cảnh Tử chiến trên không chỉ hẹp với đội ngũ kỹ thuật vì họ có quá nhiều máy móc còn tôi vẫn tung tăng và thấy làm phim sướng lắm.

- Cả "Địa đạo" và "Tử chiến trên không" đều là hai bộ phim khiến anh mất sức, khi hoàn thành 2 dự án này anh có bị xuống cân?

Khi tới với Địa đạo tôi hơi mập vì vừa hoàn thành phim trước đó nhưng vào vai du kích Củ Chi thì không thể mập được nên tôi phải xuống 5-6kg cho đến khi anh Bùi Thạc Chuyên nói không xuống ký nữa. Đó là lúc tôi biết đã quá đủ rồi, chỉ sợ không đủ sức để quay. Qua Tử chiến trên không không đòi hỏi phải xuống ký nữa và tôi vẫn tập thể dục mỗi ngày nên tôi không lo lắng về mặt thể lực thậm chí đi phim còn khiến mình tăng cân vì ăn ngon, ngủ ngon, ăn ngủ đúng giờ.

- Trong phim này anh có những cảnh dùng vũ lực với 2 nữ tiếp viên do Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng. Có điều gì cản trở khi anh diễn cảnh bạo lực với diễn viên nữ vốn các diễn viên nam thường e ngại diễn 100% sức lực?

Cũng tùy theo mỗi bạn diễn nữ. Có người rất sợ, diễn cảnh đánh mà chỉ mới chạm vào đã kêu lên: "Trời ơi sao mà đánh mạnh như vậy!" Đóng cảnh đánh đấm việc va chạm là bình thường nhưng nhiều nữ diễn viên rất sợ. Đóng những cảnh này với các diễn viên nữ cũng khá ngại vì dễ bị chấn thương do tôi cũng bị mà.

Tôi nhớ cảnh tát bạn diễn Nhã Phương trong Cây táo nở hoa. Khi đó Nhã Phương yêu cầu tôi tát thật mạnh. Nhã Phương rất đau vì bị tát lệch mặt nhưng sau đó cảm xúc đến rất đã và thật. Với tôi cái đau đó sẽ mất đi nhưng trên phim thì còn mãi.

Thái Hòa từng đóng chung với Nhã Phương trong "Cây táo nở hoa".

Rồi tới cái tát Lê Phương cũng vậy nhưng sau đó ai cũng cảm ơn vì cuối cùng họ sẽ thấy cảm xúc trên phim quan trọng hơn, đó mới là điều làm họ hạnh phúc. Tôi xưa đi phim cũng bị tát hoài. Phim đầu tiên tôi bị tát chảy cả máu nhưng với tôi đó chỉ là cái bề ngoài và mau lành lắm, chỉ chấn thương nghiêm trọng mới sợ. Còn với Tử chiến trên không may mắn là Trâm Anh rất lỳ, cô ấy luôn nói tôi đánh thật.

Thái Hòa trong "Tử chiến trên không":