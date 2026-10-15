Ông Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It, cho rằng không thể chờ đất nước giàu lên mới đầu tư cho đại học, bởi đại học phải là động lực phát triển đất nước. Ông đề nghị đặt Đại học Bách khoa Hà Nội vào nhóm ưu tiên đầu tư, hướng tới đại học tinh hoa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 15/10, TS Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It, một trong số ít startup được sáng lập bởi người Việt Nam thành công tại Thung lũng Silicon, đã chia sẻ hành trình từ một sinh viên bình thường đến việc khởi nghiệp công nghệ tại Mỹ.

Là cựu sinh viên K42 ngành Công nghệ thông tin, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, TS Trần Việt Hùng làm phần mềm tại nhóm VietKey một vài năm, trước khi nhận học bổng của Chính phủ Mỹ để làm tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Đến nay, ông vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi gọi điện báo tin nhận học bổng cho GS.TS Nguyễn Thúc Hải, người đã viết thư giới thiệu giúp mình có cơ hội sang Mỹ.

“Tôi biết ơn thầy không chỉ vì lá thư giới thiệu mà còn vì niềm tin thầy đã dành cho một sinh viên rất bình thường”, ông Hùng chia sẻ.

TS Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong thời gian làm tiến sĩ tại Mỹ, ông Hùng thử phát triển một đồ án môn học thành sản phẩm công nghệ và đưa ra thị trường. Sản phẩm ấy có khách hàng, tạo ra doanh thu, mở đường để ông đến Thung lũng Silicon xây dựng công ty khởi nghiệp về AI trong lĩnh vực giáo dục, sau đó được đầu tư 50 triệu USD từ các quỹ hàng đầu thế giới.

Sản phẩm của công ty là một trong những ứng dụng đầu tiên của người Việt gây được tiếng vang tại thị trường Mỹ với tốc độ phát triển mạnh. Đội ngũ kỹ sư của Got It có nhiều người xuất thân từ Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Tôi kể câu chuyện này không phải để khoe khoang về một thành công cá nhân, mà muốn nói đến một điều trăn trở: Làm sao để có nhiều hành trình như vậy và những việc tôi làm được không phải là ngoại lệ?”, ông Hùng nói.

Muốn vươn tầm thế giới, Bách khoa cần cơ chế và nguồn lực

Từ trải nghiệm 15 năm làm việc tại Thung lũng Silicon, ông Hùng nhìn nhận hiện nay, số nhà sáng lập và công ty khởi nghiệp công nghệ xuất thân từ Việt Nam còn rất ít, trong khi có nhiều nhà sáng lập đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore.

Theo ông, vấn đề không nằm ở việc Việt Nam thiếu tài năng. Điều cần làm tốt hơn là mở ra những cánh cửa đủ rộng để người tài có thể phát huy năng lực ở tầm quốc tế.

Ông cho rằng khi khoa học và công nghệ được xác định là động lực chính của nền kinh tế, Việt Nam cần những kỹ sư, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế. Trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot và bán dẫn, đất nước không thể chỉ trông chờ vào một số cá nhân xuất sắc mà cần cả một thế hệ nhân lực chất lượng cao.

“Đại học phải là nơi tạo dựng ra thế hệ đó”, ông nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm tại Mỹ, ông Hùng đánh giá cao vai trò của các trường đại học như Stanford, California, Berkeley trong việc tập hợp nhân tài, phát triển tri thức và kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp.

Ở khu vực châu Á, những mô hình như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang hay Đại học Thanh Hoa cũng gợi mở câu hỏi về vị trí của các trường đại học Việt Nam trong chiến lược phát triển đất nước.

Theo ông, Việt Nam không nên chờ đến khi giàu mới đầu tư cho đại học. Ngược lại, đại học phải trở thành một động lực thúc đẩy đất nước phát triển.

Ông Trần Việt Hùng đề nghị đặt Đại học Bách khoa Hà Nội vào nhóm ưu tiên đầu tư của đất nước. Ảnh: Phạm Hải

Ông đề nghị đặt Đại học Bách khoa Hà Nội vào nhóm ưu tiên đầu tư của đất nước, hướng tới một đại học tinh hoa có sức cạnh tranh toàn cầu, không phải trong 70 năm nữa mà ngay trong 10 năm tới, vì thế giới đang thay đổi với tốc độ rất nhanh.

Song, khát vọng xây dựng Bách khoa thành đại học có tầm vóc toàn cầu không chỉ là đào tạo những người Việt có thể làm việc khắp thế giới mà còn phải thu hút nhân tài quốc tế đến Việt Nam, tạo cơ hội để sinh viên trong nước tham gia giải quyết các bài toán tẩm vóc thế giới ngay tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông, cần tập trung vào 3 điều. Trước hết là trao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, giúp nhà trường chủ động thu hút, trọng dụng người giỏi và tạo điều kiện để giảng viên tập trung vào giảng dạy, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm nguồn lực dài hạn để nghiên cứu có chất lượng, đồng thời kiên trì với những công trình cần nhiều thời gian mới có kết quả.

Cuối cùng, cần xây dựng các kết nối thực chất giữa trường đại học và những doanh nghiệp hàng đầu. Hiệu quả hợp tác cần được thể hiện qua cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc dành cho sinh viên, giảng viên.

Hình dung về Bách khoa trong tương lai, ông kỳ vọng mỗi năm sẽ có hàng nghìn kỹ sư tốt nghiệp, tự tin làm việc trên khắp thế giới, đồng thời có khả năng xây dựng các công trình và doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh quốc tế ngay tại Việt Nam.

Nhà trường cũng trở thành điểm đến lập nghiệp của nhà khoa học quốc tế vì họ có thể tìm thấy đồng nghiệp xuất sắc, điều kiện nghiên cứu tốt và những bài toán xứng đáng để theo đuổi.

Với mỗi sinh viên, các em được học với những người giỏi, tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh, thử sức với những bài toán quốc tế và không bị giới hạn cơ hội bởi nơi mình sinh ra.

“Đây không chỉ là mong muốn dành cho một ngôi trường. Đây là một phần thiết thực để đóng góp cho khát vọng Việt Nam 2045”, ông Hùng nói.